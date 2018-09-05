Классика французской кухни: яблочный флонярд с изюмом

Этот сладкий французский пирог готовится из блинного теста и очень напоминает клафути. Разница лишь в том, что в него кладут не вишни, а яблоки

Яблочный флонярд Фото: depositphotos.com

Флонярд – отличный десерт для осени. Чтобы сделать его вкус более ярким, можно добавить в тесто корицу, имбирь или молотый мускатный орех.

Флонярд с яблоками и изюмом

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Мука – 100 г

Сахар – 100 г

Молоко – 300 мл

Ванильный сахар – 10 г

Изюм – 50 г

Коньяк – 1 ст.л.

Сливочное масло – 25 г

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Рецепт приготовления:

Смешать яйца, муку и сахар. Добавить молоко, перемешать и оставить минимум на полчаса при комнатной температуре. Изюм промыть в горячей воде и залить коньяком. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Выложить в неразъемную форму, смазанную маслом. Добавить изюм и вылить сверху тесто. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут или до золотистого цвета.

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