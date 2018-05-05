Классика грузинской кухни: чахохбили из курицы

Это блюдо представляет собой рагу из птицы с добавлением помидоров и пряностей

Чахохбили с курицей и помидорами Фото: depositphotos.com

Изначально чахохбили готовили из фазана, но позже в рецепте стали использовать домашнюю курицу. Кроме птицы, в состав блюда входят помидоры, лук, чеснок, зелень и специи.

Чахохбили из курицы

Ингредиенты:

Куриные бедра – 1­­­­-1,5 кг

Помидоры – 1,5 кг

Лук репчатый – 700 г

Чеснок – 60 г (1,5 головки)

Масло подсолнечное – 100 мл

Кинза – 30 г

Петрушка – 20 г

Укроп – 20 г

Тархун – 15 г

Базилик – 20 г

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Кориандр (зерна) – 1 ч.л.

Чили-перец – по вкусу

Черный перец, соль

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Рецепт приготовления:

Лук и чеснок почистить и нарезать. Помидоры нарезать кубиками, а куриные бедра разрубить на две-три части. Всю зелень мелко порубить. Разогреть кастрюлю вместе с маслом, добавить лук. Обжарить до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавить курицу и половину чеснока, обжарить до образования румяной корочки у мяса. Добавить две трети помидоров, оставив немного, чтобы положить в самом конце вместе с оставшимся чесноком. Долить немного воды, чтобы овощи и мясо были покрыты, довести до кипения и убавить огонь, чтобы кипение было минимальным. Посолить и добавить пряности. Через 15-20 минут, если курица уже готова, всыпать оставшиеся помидоры, чеснок и всю зелень, перемешать. Довести чахохбили до кипения и снять с огня.

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