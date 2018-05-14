Классика грузинской кухни: сациви из курицы

Это блюдо обычно подают охлажденным

Сациви из птицы Фото: depositphotos.com

Сациви – это традиционный грузинский соус. Чаще всего с ним готовят домашнюю курицу, но встречаются рецепты с рыбой и овощами. Отличительной чертой сациви является использование в нем в большом количестве измельченных грецких орехов. Перед подачей блюдо часто украшают зернами граната.

Сациви из курицы с орехами

Ингредиенты:

1,5 кг тушка курицы

500 г грецких орехов

500 г лука

6 зубчиков чеснока

большой пучок кинзы

3 ст.л. сливочного масла

щепотка молотой корицы

щепотка молотой гвоздики

1/2 ч.л. семян пажитника

1/2 ч.л. хмели-сунели

1/2 ч.л. семян кориандра

1 ст.л. белого винного уксуса

соль

перец

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Рецепт приготовления:

Курицу залить водой, довести до кипения и снять пену. Посолить, убавить огонь до минимума и варить 1,5 часа. Достать курицу из бульона, остудить, смазать половиной масла и запекать при 200 градусах в течение 30 минут. Снять мясо с костей. Три четверти кинзы измельчить в блендере, из полученной массы отжать сок. Остальную кинзу мелко порубить. Орехи измельчить в крошку. Лук мелко порезать, обжарить на оставшемся масле до мягкости. Перетереть в ступке чеснок и пряности с щепоткой крупной соли, добавить к луку потушить еще минуту. Добавить орехи, развести бульоном до консистенции жидкой сметаны, добавить рубленную кинзу и сок кинзы, потушить 2-3 минуты. По желанию измельчить погружным блендером. Добавить курятину, потушить еще 5-7 минут. Дать блюду настояться не менее 4 часов. Подавать сациви холодным.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить чахохбили из курицы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить самые популярные блюда грузинской кухни.

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