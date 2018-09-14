Классика индийской кухни: карри с курицей и рисом
К этому блюду отлично подойдет любой салат из свежих овощей с заправкой из сметаны
Сегодня у нас в меню самое знаменитое блюдо индийской кухни – карри с курицей (или курица с соусом карри). Главная особенность – наличие смеси специй "карри" и кокосовых сливок (можно заменить обычными), характерных для Индии. При этом степень остроты определяется добавлением перца чили.
Карри с курицей
Ингредиенты на 6-8 порций:
Для карри:
- Куриное филе – 800 г
- Крахмал – 50 г
- Масло сливочное – 100 г
- Лук репчатый – 150 г
- Помидоры – 400 г (можно в собственном соку)
- Сливки кокосовые или просто самые жирные сливки – 400 мл
- Чеснок – 30 г
- Имбирь – 30 г
- Масло растительное – 50 мл
Пряности:
- Смесь пряностей "карри" – 1 ст.л.
- Кардамон (целый) – 6 шт.
- Зира (целая) – 1/2 ст.л.
- Корица (палочки) – 2 шт.
- Соль
Гарнир:
- Рис Басмати – 2 стакана
- Лук – 1 шт.
- Сельдерей (стебли) – 100 г
- Морковь – 1 шт.
- Масло сливочное – 100 г
- Кардамон, зира, корица, соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Хорошо промываем рис и заливаем его холодной водой, чтобы он настоялся 15 минут.
- Филе курицы моем, сушим, чистим и режем на сантиметровые кубики. Обваливаем кубики в крахмале. Чеснок и имбирь чистим и пробиваем блендером вместе с растительным масло в пряное пюре.
- Готовим гарнир. Лук, морковь и сельдерей чистим и режем мелким кубиком, обжариваем на сливочном масле на средней температуре. Через 5 минут добавляем немолотый кардамон (5 коробочек), щепоть зиры и поломанную палочку корицы. Еще через 5 минут добавляем воду (1 стакан риса – 1,5 стакана воды), солим по вкусу, доводим до кипения, закладываем рис. Когда рис закипит, ставим огонь на минимум, закрываем полотенцем и крышкой, чтобы пар не уходил, и варим 15 минут. По истечении этого времени, выключаем огонь и оставляем пропариться еще на 5–10 минут.
- Делаем соус. Чистим лук, режем его в крошку, обжариваем до мягкости на сливочном масле.
- Добавляем цельные пряности, смесь "карри" и пасту из чеснока и имбиря. Теперь увеличиваем огонь, отряхиваем куриное филе от лишнего крахмала и обжариваем его до образования корочки со всех сторон на сильном огне. Солим.
- Помидоры рубим в кашу. Добавляем к курице, заливаем кокосовые сливки, пробуем на соль.
- Тушим 5 минут, проверяем курицу. К этому моменту должен приготовиться рис.
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Источник: edim.tv