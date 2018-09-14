Классика индийской кухни: карри с курицей и рисом

К этому блюду отлично подойдет любой салат из свежих овощей с заправкой из сметаны

Карри с курицей Фото: depositphotos.com

Сегодня у нас в меню самое знаменитое блюдо индийской кухни – карри с курицей (или курица с соусом карри). Главная особенность – наличие смеси специй "карри" и кокосовых сливок (можно заменить обычными), характерных для Индии. При этом степень остроты определяется добавлением перца чили.

Карри с курицей

Ингредиенты на 6-8 порций:

Для карри:

Куриное филе – 800 г

Крахмал – 50 г

Масло сливочное – 100 г

Лук репчатый – 150 г

Помидоры – 400 г (можно в собственном соку)

Сливки кокосовые или просто самые жирные сливки – 400 мл

Чеснок – 30 г

Имбирь – 30 г

Масло растительное – 50 мл

Пряности:

Смесь пряностей "карри" – 1 ст.л.

Кардамон (целый) – 6 шт.

Зира (целая) – 1/2 ст.л.

Корица (палочки) – 2 шт.

Соль

Гарнир:

Рис Басмати – 2 стакана

Лук – 1 шт.

Сельдерей (стебли) – 100 г

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное – 100 г

Кардамон, зира, корица, соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Хорошо промываем рис и заливаем его холодной водой, чтобы он настоялся 15 минут. Филе курицы моем, сушим, чистим и режем на сантиметровые кубики. Обваливаем кубики в крахмале. Чеснок и имбирь чистим и пробиваем блендером вместе с растительным масло в пряное пюре. Готовим гарнир. Лук, морковь и сельдерей чистим и режем мелким кубиком, обжариваем на сливочном масле на средней температуре. Через 5 минут добавляем немолотый кардамон (5 коробочек), щепоть зиры и поломанную палочку корицы. Еще через 5 минут добавляем воду (1 стакан риса – 1,5 стакана воды), солим по вкусу, доводим до кипения, закладываем рис. Когда рис закипит, ставим огонь на минимум, закрываем полотенцем и крышкой, чтобы пар не уходил, и варим 15 минут. По истечении этого времени, выключаем огонь и оставляем пропариться еще на 5–10 минут. Делаем соус. Чистим лук, режем его в крошку, обжариваем до мягкости на сливочном масле. Добавляем цельные пряности, смесь "карри" и пасту из чеснока и имбиря. Теперь увеличиваем огонь, отряхиваем куриное филе от лишнего крахмала и обжариваем его до образования корочки со всех сторон на сильном огне. Солим. Помидоры рубим в кашу. Добавляем к курице, заливаем кокосовые сливки, пробуем на соль. Тушим 5 минут, проверяем курицу. К этому моменту должен приготовиться рис.

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