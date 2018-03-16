Классика итальянской кухни: салат "Капрезе"

Выбирайте для приготовления "Капрезе" только спелые и сладкие помидоры

"Капрезе" – это настоящий кулинарный символ Италии. Еще бы, ведь цвет этой закуски из помидоров, моцареллы и базилика в точности повторяет цвета итальянского флага (красный, белый, зеленый).

В традиционном рецепте "Капрезе" нарезанные ломтиками моцарелла, помидоры и листики базилика укладываются поочередно по кругу, сверху приправляются солью и черным перцем и поливаются оливковым маслом.

Салат "Капрезе"

Фото: mrsiraphol / Freepik

Ингредиенты:

2 мясистых помидора

1 большой шарик моцареллы

2 ст.л. оливкового масла

свежемолотый черный перец

сушеные итальянские травы

зеленый базилик

Рецепт приготовления:

1. Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.

2. Моцарелла вынимаем из рассола и режем кружочками.

3. Измельчаем черный перец в мельнице для специй.

4. Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами. Украшаем листиками зеленого базилика.

Совет: капрезе можно полить домашним соусом песто или сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриного рулета с соусом песто. Мы также рассказывали, как запечь форель под песто из киви и лайма.

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