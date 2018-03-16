Классика итальянской кухни: салат "Капрезе"

Сегодня, 11:26

Выбирайте для приготовления "Капрезе" только спелые и сладкие помидоры

Капрезе - одна из разновидностей антипасто Фото: valeria_aksakova / Freepik
Капрезе - одна из разновидностей антипасто Фото: valeria_aksakova / Freepik

"Капрезе" – это настоящий кулинарный символ Италии. Еще бы, ведь цвет этой закуски из помидоров, моцареллы и базилика в точности повторяет цвета итальянского флага (красный, белый, зеленый).  

В традиционном рецепте "Капрезе" нарезанные ломтиками моцарелла, помидоры и листики базилика укладываются поочередно по кругу, сверху приправляются солью и черным перцем и поливаются оливковым маслом.

Салат "Капрезе"

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Фото: mrsiraphol / Freepik

Ингредиенты:

  • 2 мясистых помидора
  • 1 большой шарик моцареллы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • свежемолотый черный перец
  • сушеные итальянские травы
  • зеленый базилик

Рецепт приготовления:

1. Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.

2. Моцарелла вынимаем из рассола и режем кружочками.

3. Измельчаем черный перец в мельнице для специй.

4. Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами. Украшаем листиками зеленого базилика.

Совет: капрезе можно полить домашним соусом песто или сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриного рулета с соусом песто. Мы также рассказывали, как запечь форель под песто из киви и лайма.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:
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Источник:

"Сегодня"

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