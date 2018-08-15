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Классика мексиканской кухни: как приготовить чили кон карне

 В качестве приправ для чили чаще всего используют орегано, зиру и черный перец, реже кориандр, лавровый лист

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Чили кон карне Фото: pixabay.com
Чили кон карне Фото: pixabay.com

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы. 

Чили кон карне

Ингредиенты на 10 порций:

  • 1 кг говяжьего фарша
  • 1 репчатый лук
  • 3 лавровых листа
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 стручка перца чили 
  • 3 г тимьяна
  • 1 ч. л. молотой зиры
  • соль, перец по вкусу
  • 300 г помидоров в собственном соку
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 банка консервированной красной фасоли
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 20 г соуса табаско (или по вкусу)
  • 20 г вустерского соуса
  • по 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого) 
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Рецепт приготовления:

  1. Лук, чеснок, чили, свежий тимьян мелко рубим, добавляем зиру и лавровый лист, соль и перец, обжариваем все вместе в кастрюльке на растительном масле.
  2. К ним добавляем фарш (лучше сделать самому, дважды пропустив через мясорубку), немного обжариваем.
  3. Добавляем помидоры в собственном соку и томатную пасту, споласкиваем банку из-под помидоров и добавляем эту воду в кастрюльку. После этого на маленьком огне держим всю смесь в течение 3 часов, раз в полчаса помешивая венчиком. Если требуется, можно долить понемногу воды или куриного бульона.
  4. Через 2,5 часа после начала готовки добавляем фасоль, кукурузу, вустерский соус и табаско.
  5. Нарезаем болгарский перец тонкой соломкой и кладем в кастрюльку за 10 минут до окончания приготовления.
  6. Подавать чили кон карне можно в первую очередь с рисом, а также с запеченным картофелем или пюре, спагетти. Также к нему традиционно идет сметана и зелень.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить мексиканские буррито со свининой и овощами.

Смотрите видео, как правильно выбрать мясной фарш:

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Источник: "Сегодня"
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