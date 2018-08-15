Классика мексиканской кухни: как приготовить чили кон карне

В качестве приправ для чили чаще всего используют орегано, зиру и черный перец, реже кориандр, лавровый лист

Чили кон карне Фото: pixabay.com

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы.

Чили кон карне

Ингредиенты на 10 порций:

1 кг говяжьего фарша

1 репчатый лук

3 лавровых листа

4 зубчика чеснока

3 стручка перца чили

3 г тимьяна

1 ч. л. молотой зиры

соль, перец по вкусу

300 г помидоров в собственном соку

2 ст. л. томатной пасты

1 банка консервированной красной фасоли

1 банка консервированной кукурузы

20 г соуса табаско (или по вкусу)

20 г вустерского соуса

по 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого)

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Рецепт приготовления:

Лук, чеснок, чили, свежий тимьян мелко рубим, добавляем зиру и лавровый лист, соль и перец, обжариваем все вместе в кастрюльке на растительном масле. К ним добавляем фарш (лучше сделать самому, дважды пропустив через мясорубку), немного обжариваем. Добавляем помидоры в собственном соку и томатную пасту, споласкиваем банку из-под помидоров и добавляем эту воду в кастрюльку. После этого на маленьком огне держим всю смесь в течение 3 часов, раз в полчаса помешивая венчиком. Если требуется, можно долить понемногу воды или куриного бульона. Через 2,5 часа после начала готовки добавляем фасоль, кукурузу, вустерский соус и табаско. Нарезаем болгарский перец тонкой соломкой и кладем в кастрюльку за 10 минут до окончания приготовления. Подавать чили кон карне можно в первую очередь с рисом, а также с запеченным картофелем или пюре, спагетти. Также к нему традиционно идет сметана и зелень.

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