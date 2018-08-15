Классика мексиканской кухни: как приготовить чили кон карне
В качестве приправ для чили чаще всего используют орегано, зиру и черный перец, реже кориандр, лавровый лист
Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы.
Чили кон карне
Ингредиенты на 10 порций:
- 1 кг говяжьего фарша
- 1 репчатый лук
- 3 лавровых листа
- 4 зубчика чеснока
- 3 стручка перца чили
- 3 г тимьяна
- 1 ч. л. молотой зиры
- соль, перец по вкусу
- 300 г помидоров в собственном соку
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 банка консервированной красной фасоли
- 1 банка консервированной кукурузы
- 20 г соуса табаско (или по вкусу)
- 20 г вустерского соуса
- по 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого)
Рецепт приготовления:
- Лук, чеснок, чили, свежий тимьян мелко рубим, добавляем зиру и лавровый лист, соль и перец, обжариваем все вместе в кастрюльке на растительном масле.
- К ним добавляем фарш (лучше сделать самому, дважды пропустив через мясорубку), немного обжариваем.
- Добавляем помидоры в собственном соку и томатную пасту, споласкиваем банку из-под помидоров и добавляем эту воду в кастрюльку. После этого на маленьком огне держим всю смесь в течение 3 часов, раз в полчаса помешивая венчиком. Если требуется, можно долить понемногу воды или куриного бульона.
- Через 2,5 часа после начала готовки добавляем фасоль, кукурузу, вустерский соус и табаско.
- Нарезаем болгарский перец тонкой соломкой и кладем в кастрюльку за 10 минут до окончания приготовления.
- Подавать чили кон карне можно в первую очередь с рисом, а также с запеченным картофелем или пюре, спагетти. Также к нему традиционно идет сметана и зелень.
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Источник: "Сегодня"