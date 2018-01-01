Клубничный чизкейк с белым шоколадом: рецепт без выпечки

Готовим вкусный и красивый летний десерт

Чизкейк со свежей клубникой Фото: pixabay.com

Клубничный пирог – идеальный летний десерт. Сегодня мы поделимся рецептом потрясающего чизкейка без выпечки с белым шоколадом и свежей клубникой.

Клубничный чизкейк

Ингредиенты:

250 г сахарного печенья

100 г сливочного масла

400 г маскарпоне

200 г сливочного сыра Филадельфия

250 г белого шоколада

50 мл сливок 30%

400 г свежей клубники

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Рецепт приготовления:

Измельчите печенье в блендере. Если блендера нет, сложите печенье в пакет и раздавите скалкой. Добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной крошки. Дно разъемной формы для запекания выложите пергаментом. Утрамбуйте масляную крошку, сделав бортики. Уберите форму в холодильник минимум на 1 час. На водяной бане растопите белый шоколад, добавьте сливки и тщательно перемешайте. Часть клубники оставьте для украшения торта, нарежьте ее дольками или пластинками. Остальную клубнику нарежьте кубиками для крема. В глубокой миске смешайте растопленный шоколад, маскарпоне, сливочный сыр. Взбейте миксером. Добавьте нарезанную кубиками клубнику в крем и аккуратно перемешайте. Выложите крем поверх коржа в форму. Уберите форму с тортом в холодильник на 1 час. Затем достаньте из холодильника, украсьте клубникой и поставьте в холодильник на ночь. Перед подачей чизкейк можно посыпать сахарной пудрой.

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