Клубничный пирог с ванилью от Марты Стюарт: пошаговый рецепт

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг

Клубничный пирог от Марты Стюарт Фото: Pinterest

Пирог с клубникой по рецепту Марты Стюарт получается очень вкусным и нежным. Если у вас нет свежей клубники, используйте замороженную, только дайте ей предварительно оттаять. Для приготовления пирога вам понадобится форма диаметром 18-21 см.

Клубничный пирог от Марты Стюарт

Ингредиенты:

1 крупное яйцо

140-170 г сахара

80 г сливочного масла (размягченного)

125 мл молока

170 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта

500 г клубники

2 ст.л. сахарной пудры для посылки

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Рецепт приготовления:

Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам. Просеять муку с разрыхлителем и солью. Взбить сахар с размягченным маслом. Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 С и выпекать еще около 50 минут. Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничный пирог без выпечки. "Сегодня" также делились рецептами алкогольных коктейлей из клубники.

Смотрите видео, откуда везут первую клубнику:

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