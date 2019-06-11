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Клубничный пирог с ванилью от Марты Стюарт: пошаговый рецепт

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Клубничный пирог от Марты Стюарт
Клубничный пирог от Марты Стюарт
Фото: Pinterest

Пирог с клубникой по рецепту Марты Стюарт получается очень вкусным и нежным. Если у вас нет свежей клубники, используйте замороженную, только дайте ей предварительно оттаять. Для приготовления пирога вам понадобится форма диаметром 18-21 см.

Клубничный пирог от Марты Стюарт

Ингредиенты:

  • 1 крупное яйцо
  • 140-170 г сахара 
  • 80 г сливочного масла (размягченного)
  • 125 мл молока
  • 170 г муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта 
  • 500 г клубники
  • 2 ст.л. сахарной пудры для посылки

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Рецепт приготовления:

  1. Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам.
  2. Просеять муку с разрыхлителем и солью. 
  3. Взбить сахар с размягченным маслом.
  4. Добавить яйцо, молоко и  взбить до однородности.
  5. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны.
  6. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику.
  7. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 С и выпекать еще около 50 минут.
  8. Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничный пирог без выпечки. "Сегодня" также делились рецептами алкогольных коктейлей из клубники.

Смотрите видео, откуда везут первую клубнику:

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Источник: Сегодня
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