Клубничный пирог с ванилью от Марты Стюарт: пошаговый рецепт
Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг
Пирог с клубникой по рецепту Марты Стюарт получается очень вкусным и нежным. Если у вас нет свежей клубники, используйте замороженную, только дайте ей предварительно оттаять. Для приготовления пирога вам понадобится форма диаметром 18-21 см.
Клубничный пирог от Марты Стюарт
Ингредиенты:
- 1 крупное яйцо
- 140-170 г сахара
- 80 г сливочного масла (размягченного)
- 125 мл молока
- 170 г муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 500 г клубники
- 2 ст.л. сахарной пудры для посылки
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Рецепт приготовления:
- Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам.
- Просеять муку с разрыхлителем и солью.
- Взбить сахар с размягченным маслом.
- Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности.
- Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны.
- Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 С и выпекать еще около 50 минут.
- Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничный пирог без выпечки. "Сегодня" также делились рецептами алкогольных коктейлей из клубники.
Смотрите видео, откуда везут первую клубнику:
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Источник: Сегодня