Клубничный смузи: рецепт с бананом, медом и йогуртом

Простой рецепт смузи из ягод и фруктов

Рецепт смузи для детей с бананом и клубникой Фото: freepik.com

Смузи – это безалкогольный напиток, который готовится в блендере из фруктов, ягод и/или овощей. Для клубничного смузи желательно использовать замороженные или хорошо охлажденные ягоды: так не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым.

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Кроме этого, лучше выбирать мед или кленовый сироп в качестве подсластителя, потому что сахар медленно растворяется и будет в готовом напитке неприятно скрипеть на зубах.

Клубничный смузи: рецепт с бананом

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Замороженная клубника – 100 г

Йогурт или молоко – 200 мл

Мед – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Банан почистить, нарезать произвольными кусочками. Клубнику помыть и обсушить, при необходимости удалить плодоножки. В чашу блендера сложить фрукты, добавить йогурт, мед. Хорошо взбить до получения однородной массы. Разлить смузи по стаканам и подавать.

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