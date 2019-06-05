Клубничный смузи: рецепт с бананом, медом и йогуртом
Простой рецепт смузи из ягод и фруктов
Смузи – это безалкогольный напиток, который готовится в блендере из фруктов, ягод и/или овощей. Для клубничного смузи желательно использовать замороженные или хорошо охлажденные ягоды: так не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым.
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Кроме этого, лучше выбирать мед или кленовый сироп в качестве подсластителя, потому что сахар медленно растворяется и будет в готовом напитке неприятно скрипеть на зубах.
Клубничный смузи: рецепт с бананом
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Замороженная клубника – 100 г
- Йогурт или молоко – 200 мл
- Мед – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- Банан почистить, нарезать произвольными кусочками.
- Клубнику помыть и обсушить, при необходимости удалить плодоножки.
- В чашу блендера сложить фрукты, добавить йогурт, мед. Хорошо взбить до получения однородной массы.
- Разлить смузи по стаканам и подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.
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Источник: Сегодня