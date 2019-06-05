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Клубничный смузи: рецепт с бананом, медом и йогуртом

Простой рецепт смузи из ягод и фруктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Рецепт смузи для детей с бананом и клубникой
Рецепт смузи для детей с бананом и клубникой
Фото: freepik.com

Смузи – это безалкогольный напиток, который готовится в блендере из фруктов, ягод и/или овощей. Для клубничного смузи желательно использовать замороженные или хорошо охлажденные ягоды: так не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым.

Смотрите видео, как правильно пить смузи для детокса:

Кроме этого, лучше выбирать мед или кленовый сироп в качестве подсластителя, потому что сахар медленно растворяется и будет в готовом напитке неприятно скрипеть на зубах.

Клубничный смузи: рецепт с бананом

Ингредиенты:

  • Банан – 1 шт.
  • Замороженная клубника – 100 г
  • Йогурт или молоко – 200 мл
  • Мед – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Банан почистить, нарезать произвольными кусочками. 
  2. Клубнику помыть и обсушить, при необходимости удалить плодоножки.
  3. В чашу блендера сложить фрукты, добавить йогурт, мед. Хорошо взбить до получения однородной массы. 
  4. Разлить смузи по стаканам и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.

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Источник: Сегодня
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