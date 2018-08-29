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Кобб салат: рецепт Даши Малаховой

Даша готовит знаменитый американский салат с добавлением творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Кобб салат от Даши Малаховой Фото: dashamalahova.com
Кобб салат от Даши Малаховой Фото: dashamalahova.com

Впервые этот салат приготовили в 1937 году, а свое название он получил в честь автора Боба Кобба, владельца знаменитого ресторана в Голливуде. Проголодавшись вечером, он зашел на кухню ресторана и "собрал" себе ужин из всего, что нашел в холодильнике отваренного куриного филе, бекона, сельдерея, яиц, авокадо, сыра и листьев салата, заправив их оливковым маслом и горчицей. Блюдо настолько понравилось самому Бобу и его другу голливудскому импрессарио Сиду Грауману, что этот салат уже практически на следующий день внесли в меню!

Кобб-салат

Ингредиенты:

  • листья салата латук
  • 1 куриное филе
  • 2 яйца
  • 1 желтый помидор
  • 1 красный помидор
  • Помидоры черри
  • 1/2 авокадо
  • 2 стебля сельдерея
  • 100 г творога
  • 4 полоски бекона

Соус:

  • 1 ч. ложка горчицы в зернах
  • 1 ч. ложка дижонской горчицы
  • 2 ст. ложки винного уксуса
  • 4 ст. ложки оливкового масла
  • соль
  • перец
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Рецепт приготовления:

  1. На круглое блюдо выложите салат латук. Порвав листья руками.
  2. Вокруг салата выложите секциями нарезанные помидоры, отваренные яйца, нарезанный ломтиками авокадо и сельдерей.
  3. Добавьте обжаренные полоски бекона, отваренное и крупно нарезанное куриное филе, а также творог.
  4. Приготовьте соус, смешав два вида горчицы, винный уксус и оливковое масло. Посолите и поперчите по вкусу. Перелейте в соусник и подавайте вместе с Кобб салатом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом "Цезаря" в лаваше. Мы также рассказывали, как приготовить салат из тунца и овощей с гренками.

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Источник: "Сегодня"
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