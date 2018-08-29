Кобб салат: рецепт Даши Малаховой
Даша готовит знаменитый американский салат с добавлением творога
Впервые этот салат приготовили в 1937 году, а свое название он получил в честь автора Боба Кобба, владельца знаменитого ресторана в Голливуде. Проголодавшись вечером, он зашел на кухню ресторана и "собрал" себе ужин из всего, что нашел в холодильнике отваренного куриного филе, бекона, сельдерея, яиц, авокадо, сыра и листьев салата, заправив их оливковым маслом и горчицей. Блюдо настолько понравилось самому Бобу и его другу голливудскому импрессарио Сиду Грауману, что этот салат уже практически на следующий день внесли в меню!
Кобб-салат
Ингредиенты:
- листья салата латук
- 1 куриное филе
- 2 яйца
- 1 желтый помидор
- 1 красный помидор
- Помидоры черри
- 1/2 авокадо
- 2 стебля сельдерея
- 100 г творога
- 4 полоски бекона
Соус:
- 1 ч. ложка горчицы в зернах
- 1 ч. ложка дижонской горчицы
- 2 ст. ложки винного уксуса
- 4 ст. ложки оливкового масла
- соль
- перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛегкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов
Рецепт приготовления:
- На круглое блюдо выложите салат латук. Порвав листья руками.
- Вокруг салата выложите секциями нарезанные помидоры, отваренные яйца, нарезанный ломтиками авокадо и сельдерей.
- Добавьте обжаренные полоски бекона, отваренное и крупно нарезанное куриное филе, а также творог.
- Приготовьте соус, смешав два вида горчицы, винный уксус и оливковое масло. Посолите и поперчите по вкусу. Перелейте в соусник и подавайте вместе с Кобб салатом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом "Цезаря" в лаваше. Мы также рассказывали, как приготовить салат из тунца и овощей с гренками.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: