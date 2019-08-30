Кофе: польза и вред для здоровья

Узнайте, сколько можно пить кофе в день

Заварной и только из натуральных зерен. В интернете распространяются мифы и ужасы о убийственных свойствах кофе. Мы проверили некоторые из них. Какова же суточная норма любимого напитка украинцев, и стоит ли волноваться кофеманам?

Кому нельзя пить много кофе

Желательно пить натуральный кофе Фото: freepik.com

Кофе – один из самых популярных напитков. Мы привыкли пить его утром, в течение дня и даже вечером. Сколько можно его употреблять, чтобы не навредить здоровью?

Диетолог предостерегает: пить много кофе очень опасно. Это может привести к фатальным последствиям.

Бодрящий напиток противопоказан людям с гипертонией и повышенным сердцебиением. В качестве осложнений он может вызвать инсульт и даже инфаркт.

"Если человек пьет пять, восемь, десять чашек кофе в день, он может просто умереть от любой чашки кофе. У него нет индикатора, он пьет кофе, чтобы простимулировать активность системы, а ее нет", – прокомментировал Борис Скачко.

Когда кофе полезен для здоровья

Кофе отлично тонизирует Фото: pexels.com

Кофе может быть полезным, но не для всех, говорит эксперт. Напиток тонизирует, стимулирует умственную деятельность и дарит энергию. Именно кофе предотвращает болезни печени и запоры.

"Кофе влияет на все органы и системы, и нужно понимать, в каком они состоянии – или по болезням, или по генетике. Отсюда вытекает тот способ приготовления кофе, который полезен конкретном человеку", – уверен Борис Скачко.

Сколько можно пить кофе в день без вреда для здоровья

Некоторым лучше пить кофе без кофеина Фото: pexels.com

Полностью здоровый человек может выпивать максимум две чашки кофе в день. Лучше – сваренного из натуральных зерен.

Специалисты советуют пить крепкую робусту утром. А вот арабика подойдет и вечером, ведь в ней меньше кофеина. Употреблять ее следует после еды, говорят врачи. А тем, кому кофе противопоказан, предлагают пить декафенато – кофе без кофеина.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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