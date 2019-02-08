Кофе с шоколадом и маршмэллоу на День святого Валентина
Чашечка ароматного кофе с шоколадом обеспечит вам праздничное настроение
Сладкий кофе с шоколадом, молоком, корицей и маршмэллоу идеально дополнит романтический завтрак на День святого Валентина. Чтобы сделать напиток по-настоящему праздничным, украсьте его маленькими сахарными сердечками.
Кофе с шоколадом на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 250 мл кофе
- 50 мл подогретых сливок или молока
- 2 ст.л. кипятка
- 25 г черного шоколада
- сахар и корица
Для подачи:
- маршмэллоу
- кондитерская посыпка в виде сердечек
Рецепт приготовления:
- Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
- Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
- Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
- Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить вкусный шоколадный ликер:
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Источник: Сегодня