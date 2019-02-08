Кофе с шоколадом и маршмэллоу на День святого Валентина

Чашечка ароматного кофе с шоколадом обеспечит вам праздничное настроение

Кофе с шоколадом и зефиром Фото: depositphotos.com

Сладкий кофе с шоколадом, молоком, корицей и маршмэллоу идеально дополнит романтический завтрак на День святого Валентина. Чтобы сделать напиток по-настоящему праздничным, украсьте его маленькими сахарными сердечками.

Кофе с шоколадом на День святого Валентина

Ингредиенты:

250 мл кофе

50 мл подогретых сливок или молока

2 ст.л. кипятка

25 г черного шоколада

сахар и корица

Для подачи:

маршмэллоу

кондитерская посыпка в виде сердечек

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Рецепт приготовления:

Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы. Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком. Тщательно перемешать и разлить по чашкам. Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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