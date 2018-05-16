Коктейль Кайпиринья: рецепт традиционного бразильского напитка

Это популярный бразильский алкогольный коктейль, который готовится с добавлением лайма, льда и тростникового сахара

Кайпиринья с белым ромом Фото: mrsiraphol / Freepik

В оригинальном рецепте для приготовления этого коктейля используют кашасу – крепкий бразильский напиток из сахарного тростника. Но также можно приготовить Кайпиринью с любым белым ромом – вкус коктейля от этого не пострадает. А если добавить водку, кайпиринья превратится в дайкири. Также есть вариант с использованием кампари - кампаринья.

Коктейль Кайпиринья

Ингредиенты:

лайм – 0,5 шт.

тростниковый сахар – 2 ч. л.

кашаса, белый ром или водка – 50 мл

колотый лед – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Разрезать половинку лайма на 4 части и положить дольки в стакан. Добавить сахар и раздавить дольки небольшой скалкой или ложкой. Сок лайма должен растворить сахар. Доверху наполнить стакан колотым льдом. Влить кашасу (ром, водку) и хорошо перемешать. Украсить коктейль долькой лайма, пить через трубочку.

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