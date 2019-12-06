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Коктейль на Новый год 2020: "Мимоза" с ананасовым соком

Новый рецепт классического алкогольного коктейля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Коктейль "Мимоза" на Новый год
Коктейль "Мимоза" на Новый год
Фото: Depositphotos

"Мимоза" – простой коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы повысить градус этого напитка, мы советуем добавить в него водку. А чтобы сделать вкус богаче, скомпоновать апельсиновый сок с ананасовым и лимонным.

Смотрите видео, как выбрать шампанское:

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Коктейль "Мимоза" с ананасовым соком

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 40 мл водки
  • 40 мл ананасового сока
  • 30 мл апельсинового сока
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 4-5 листиков базилика
  • 70-80 мл охлажденного шампанского или просекко
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком.
  2. Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить.
  3. Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.

В чем разница между шампанским и просекко

Шампанское – игристое вино, произведенное в одноименном французском регионе. Определение "Шампанское" было защищено Версальским договором, но, поскольку некоторые страны никогда официально не подписывали его, многие производители также используют термин "Шампанское".

Просекко – игристое вино, выпущенное в Италии, в основном в регионе Венето.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из шампанского с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового мусса с шампанским.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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