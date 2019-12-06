Коктейль на Новый год 2020: "Мимоза" с ананасовым соком

Новый рецепт классического алкогольного коктейля

Коктейль "Мимоза" на Новый год Фото: Depositphotos

"Мимоза" – простой коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы повысить градус этого напитка, мы советуем добавить в него водку. А чтобы сделать вкус богаче, скомпоновать апельсиновый сок с ананасовым и лимонным.

Смотрите видео, как выбрать шампанское:

Коктейль "Мимоза" с ананасовым соком

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

40 мл водки

40 мл ананасового сока

30 мл апельсинового сока

15 мл лимонного сока

15 мл сахарного сиропа

4-5 листиков базилика

70-80 мл охлажденного шампанского или просекко

Кубики льда

Способ приготовления:

В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком. Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить. Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.

В чем разница между шампанским и просекко

Шампанское – игристое вино, произведенное в одноименном французском регионе. Определение "Шампанское" было защищено Версальским договором, но, поскольку некоторые страны никогда официально не подписывали его, многие производители также используют термин "Шампанское".

Просекко – игристое вино, выпущенное в Италии, в основном в регионе Венето.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из шампанского с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового мусса с шампанским.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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