Коктейль на Новый год 2020: "Мимоза" с ананасовым соком
Новый рецепт классического алкогольного коктейля
"Мимоза" – простой коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы повысить градус этого напитка, мы советуем добавить в него водку. А чтобы сделать вкус богаче, скомпоновать апельсиновый сок с ананасовым и лимонным.
Смотрите видео, как выбрать шампанское:
Коктейль "Мимоза" с ананасовым соком
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 40 мл водки
- 40 мл ананасового сока
- 30 мл апельсинового сока
- 15 мл лимонного сока
- 15 мл сахарного сиропа
- 4-5 листиков базилика
- 70-80 мл охлажденного шампанского или просекко
- Кубики льда
Способ приготовления:
- В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком.
- Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить.
- Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.
В чем разница между шампанским и просекко
Шампанское – игристое вино, произведенное в одноименном французском регионе. Определение "Шампанское" было защищено Версальским договором, но, поскольку некоторые страны никогда официально не подписывали его, многие производители также используют термин "Шампанское".
Просекко – игристое вино, выпущенное в Италии, в основном в регионе Венето.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из шампанского с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового мусса с шампанским.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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