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Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления

Сегодня, 15:15

"Зеленый мексиканец" – один из самых знаменитых коктейлей из текилы

Коктейль "Зеленый мексиканец" – хорошее решение для летних вечеров. Несмотря на экзотичное название, он никак не связан со страной ацтеков. Этот алкогольный напиток придумал украинский бармен Сергей Кадацкий.

Название коктейль получил благодаря своему цвету и основному компоненту – текиле, происхождение которой – Мексика.

Коктейль "Зеленый мексиканец"

Коктейль "Зеленый мексиканец"
Коктейль "Зеленый мексиканец"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Калорийность:

  • 148 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 25 мл ликера из зеленого банана "Пизанг Амбон"
  • 10 мл лаймового или лимонного сока
  • 35 мл серебряной текилы

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Способ приготовления:

  1. В шот налить банановый ликер.
  2. С помощью барной ложки сформировать второй слой коктейля из лимонного сока (на этом этапе важно не допустить смешивания ингредиентов).
  3. Таким же способом сформировать третий слой – налить текилу поверх сока.
  4. Выпить коктейль залпом и без трубочки, чтобы не расслоился. По желанию можно закусить долькой апельсина, лимона или лайма.

Полезный совет

Банановый ликер можно заменить дынным ликером "Мидори".

Смотрите видео, как приготовить смородиновый ликер:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничный коктейль "Маргарита". Сегодня.Lifestyle также делились секретами приготовления коктейля "Текила Санрайз".

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Источник: Сегодня
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