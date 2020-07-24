Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления
"Зеленый мексиканец" – один из самых знаменитых коктейлей из текилы
Коктейль "Зеленый мексиканец" – хорошее решение для летних вечеров. Несмотря на экзотичное название, он никак не связан со страной ацтеков. Этот алкогольный напиток придумал украинский бармен Сергей Кадацкий.
Название коктейль получил благодаря своему цвету и основному компоненту – текиле, происхождение которой – Мексика.
Коктейль "Зеленый мексиканец"
Время приготовления:
- 1 минута
Калорийность:
- 148 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 25 мл ликера из зеленого банана "Пизанг Амбон"
- 10 мл лаймового или лимонного сока
- 35 мл серебряной текилы
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Способ приготовления:
- В шот налить банановый ликер.
- С помощью барной ложки сформировать второй слой коктейля из лимонного сока (на этом этапе важно не допустить смешивания ингредиентов).
- Таким же способом сформировать третий слой – налить текилу поверх сока.
- Выпить коктейль залпом и без трубочки, чтобы не расслоился. По желанию можно закусить долькой апельсина, лимона или лайма.
Полезный совет
Банановый ликер можно заменить дынным ликером "Мидори".
Смотрите видео, как приготовить смородиновый ликер:
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