Конфитюр из тыквы и апельсинов: рецепт необычной заготовки на зиму

Тыквенно-апельсиновый конфитюр отличается потрясающим ароматом

Конфитюр из тыквы и апельсинов Фото: Depositphotos

Если вы не хотите готовить обычное варенье на зиму, вам обязательно понравится ароматный тыквенный конфитюр с добавлением цитрусовых.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотические продуктов:

Конфитюр отличается от варенья тем, что фрукты и ягоды увариваются в сахарном сиропе или в меду до желеобразного состояния.

Конфитюр из тыквы и апельсинов

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

500 г апельсина

4 средних лимона

4 см свежего корня имбиря

Щепотка семян кардамона

1,5 ст.л. топленого масла

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Способ приготовления:

Нарезать мякоть тыквы крупными кусочками. Сложить в миску, добавить тертый имбирь и цедру одного лимона. Всыпать четверть сахара. Накрыть крышкой и оставить на 12 часов. В кастрюлю налить около 2-х л воды, добавить апельсины, довести до кипения и варить 1-1.5 часа при небольшом кипении. Охладить, достать апельсины, нарезать их и удалить косточки. Отвар сохранить. Из лимонов выжать сок. Корки нарезать и положить в отвар. Довести до кипения и готовить 45-60 минут. Отвар пропустить через сито. В получившуюся жидкость добавить лимонный сок, нарезанные апельсины и тыкву. Довести до кипения, всыпать кардамон и варить на медленном огне в течение 30 минут. Растворить в массе оставшийся сахар и готовить конфитюр, пока он не загустеет. Добавить топленое масло. Перелить готовый тыквенно-апельсиновый конфитюр в стерилизованные банки и сразу же герметично закупорить.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей.

Осенний овощ также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.

Тыква содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.

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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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