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Конфитюр из тыквы и апельсинов: рецепт необычной заготовки на зиму

Тыквенно-апельсиновый конфитюр отличается потрясающим ароматом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Конфитюр из тыквы и апельсинов
Конфитюр из тыквы и апельсинов
Фото: Depositphotos

Если вы не хотите готовить обычное варенье на зиму, вам обязательно понравится ароматный тыквенный конфитюр с добавлением цитрусовых.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотические продуктов:

Конфитюр отличается от варенья тем, что фрукты и ягоды увариваются в сахарном сиропе или в меду до желеобразного состояния.

Конфитюр из тыквы и апельсинов

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти тыквы
  • 500 г апельсина
  • 4 средних лимона
  • 4 см свежего корня имбиря
  • Щепотка семян кардамона
  • 1,5 ст.л. топленого масла

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Способ приготовления:

  1. Нарезать мякоть тыквы крупными кусочками.
  2. Сложить в миску, добавить тертый имбирь и цедру одного лимона. Всыпать четверть сахара. Накрыть крышкой и оставить на 12 часов.
  3. В кастрюлю налить около 2-х л воды, добавить апельсины, довести до кипения и варить 1-1.5 часа при небольшом кипении. Охладить, достать апельсины, нарезать их и удалить косточки. Отвар сохранить.
  4. Из лимонов выжать сок. Корки нарезать и положить в отвар. Довести до кипения и готовить 45-60 минут.
  5. Отвар пропустить через сито. В получившуюся жидкость добавить лимонный сок, нарезанные апельсины и тыкву.
  6. Довести до кипения, всыпать кардамон и варить на медленном огне в течение 30 минут.
  7. Растворить в массе оставшийся сахар и готовить конфитюр, пока он не загустеет. Добавить топленое масло.
  8. Перелить готовый тыквенно-апельсиновый конфитюр в стерилизованные банки и сразу же герметично закупорить.

Чем полезна тыква для здоровья

  • Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей.
  • Осенний овощ также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.
  • Тыква содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить облепиховое варенье на зиму. "Сегодня" также делились рецептом варенья из инжира с лимоном и розмарином.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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