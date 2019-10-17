Конфитюр из тыквы и апельсинов: рецепт необычной заготовки на зиму
Тыквенно-апельсиновый конфитюр отличается потрясающим ароматом
Если вы не хотите готовить обычное варенье на зиму, вам обязательно понравится ароматный тыквенный конфитюр с добавлением цитрусовых.
Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотические продуктов:
Конфитюр отличается от варенья тем, что фрукты и ягоды увариваются в сахарном сиропе или в меду до желеобразного состояния.
Конфитюр из тыквы и апельсинов
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы
- 500 г апельсина
- 4 средних лимона
- 4 см свежего корня имбиря
- Щепотка семян кардамона
- 1,5 ст.л. топленого масла
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Способ приготовления:
- Нарезать мякоть тыквы крупными кусочками.
- Сложить в миску, добавить тертый имбирь и цедру одного лимона. Всыпать четверть сахара. Накрыть крышкой и оставить на 12 часов.
- В кастрюлю налить около 2-х л воды, добавить апельсины, довести до кипения и варить 1-1.5 часа при небольшом кипении. Охладить, достать апельсины, нарезать их и удалить косточки. Отвар сохранить.
- Из лимонов выжать сок. Корки нарезать и положить в отвар. Довести до кипения и готовить 45-60 минут.
- Отвар пропустить через сито. В получившуюся жидкость добавить лимонный сок, нарезанные апельсины и тыкву.
- Довести до кипения, всыпать кардамон и варить на медленном огне в течение 30 минут.
- Растворить в массе оставшийся сахар и готовить конфитюр, пока он не загустеет. Добавить топленое масло.
- Перелить готовый тыквенно-апельсиновый конфитюр в стерилизованные банки и сразу же герметично закупорить.
Чем полезна тыква для здоровья
- Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей.
- Осенний овощ также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.
- Тыква содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить облепиховое варенье на зиму. "Сегодня" также делились рецептом варенья из инжира с лимоном и розмарином.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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Источник: Сегодня