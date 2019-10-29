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Спецпроект

Конкурс: Напишите историю и получите подарок со вкусом кофе и телевидения

Канал "Украина" дарит возможность заглянуть за свои кулисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55

Недаром осень – любимое время года творческих людей: шорох листьев под ногами и первая прохлада создают особое настроение, а аромат кофе дарит вдохновение и энергию на осуществление новых замыслов.

Этой осенью ТМ Жокей приглашает вас принять участие в конкурсе "Энергия моих дел".

С 23 октября по 20 ноября телеканал "Украина" и кофе "Жокей" еженедельно будут разыгрывать замечательные подарки, а также удивительный суперприз.

Загружайте фотографии с кофе "Жокей", пишите, что вам дарит энергию и получайте подарки! Еженедельно будут разыграны наборы ароматного кофе и фирменные сувениры, а в конце конкурса – экскурсия для всей семьи на съемочную площадку программы "Утро с Украиной" и личное знакомство с ведущими.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить конкурсную заявку на странице kavazhokej.kanalukraina.tv

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конкурс канал "Украина" жокей

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