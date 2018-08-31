Консервация на зиму: все правила приготовления вкусных и безопасных заготовок

Что нужно знать, чтобы консервация овощей и фруктов прошла без проблем

Заготовки на зиму Фото: freepik.com

Сезон заготовок овощей и фруктов на зиму в разгаре. Домашнее консервирование – непростое дело, требующее внимания и аккуратности. Нужно ведь не просто сохранить натуральный вкус и аромат овощей и фруктов, но и сделать так, чтобы домашние заготовки не испортились и не стали опасными для здоровья.

Секреты домашней консервации

Консервировать на зиму можно черную смородину, вишню, крыжовник, бруснику, рябину, щавель, помидоры, яблоки, груши, персики, абрикосы, огурцы, морковь, свеклу, грибы.

Для консервирования выбирайте безупречные овощи, фрукты и ягоды: свежие и целые. Лопнувшие и помятые плоды переработать в сок, пюре или сварить из них варенье, мармелад или джем.

Вымойте продукты, положите их в сито и обсушите. Для фруктов и ягод приготовьте сироп (для сладких берут 100-150 г сахара, для кислых – 200-250 г сахара на каждые полкилограмма фруктов), а для овощей – маринад (винный уксус или уксусную кислоту разведите кипяченой водой в пропорции 1:3, добавьте соль, сахар, корицу, гвоздику и другие пряности, дайте закипеть и охладите).

Затем уложите продукты в предварительно простерилизованные банки, залейте маринадом или сиропом, накройте крышкам и поставьте стерилизоваться (время стерилизации – 10 минут на каждый литр банки). Домашняя консервация может храниться до трех лет.

Плюсы и минусы консервированных продуктов

Консервированные продукты хороши тем, что не требуют последующей обработки, их сразу можно подать к столу.

При этом следует помнить, что маринад содержит агрессивную к слизистым желудка и кишечника уксусную кислоту, из-за которой маринованные продукты не рекомендуются тем, кто страдает заболеваниями органов ЖКТ. А кроме того, несоблюдение правил стерилизации приводит к размножению микроорганизмов, которые выделяют опасные для здоровья и жизни токсины.

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Правила безопасности

Прежде чем приступать к консервированию, следует проверить наличие необходимой посуды и приспособлений. Вам понадобятся стеклянные банки различной емкости (кто к чему привык). Банки закупориваются железными или стеклянными крышками с резиновыми прокладками. Для стеклянных крышек понадобятся специальные зажимы, а для жестяных – закаточная машинка. Полиэтиленовые крышки не обеспечивают полной герметизации, но вполне могут применяться там, где есть высокая концентрация сахара или кислот (варенья, повидло, сырые джемы, желе).

Не забудьте про ножи, эмалированные (без повреждений с внутренней стороны, иначе в этих местах будет окисляться металл, что очень вредно) или стальные кастрюли, а также кухонные весы. Алюминиевую посуду использовать нельзя.

От чистоты банок и крышек и тщательности укупоривания продуктов напрямую зависит качество консервов, их способность простоять при комнатной температуре целый год. Перед использованием банки и крышки, должны быть тщательно вымыты и ошпарены кипятком.

Рецепты овощных заготовок на зиму

Консервировать можно огурцы, помидоры и перец Фото: pixabay.com

Лечо

2,5 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 1 крупная луковица, 1 ст. ложка соли, 30 г чеснока, 2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. ложки молотого красного перца, 4-5 лавровых листов, 1/4 ч. ложки молотого душистого перца, 1 ст. ложка 70% уксуса.

Вымытые помидоры пропустить через мясорубку и кипятить 15 минут до полного исчезновения пены. Для того чтобы освободиться от семян, протереть томатное пюре через сито или дуршлаг. Перцы помыть, вырезать плодоножки и семенники и порезать вдоль узкими полосками. Лук нарезать тонкими полукольцами. Лук и перец положить в томатное пюре. Добавить соль, сахар, перец, лавровый лист. Тушить под крышкой до полного размягчения перца. Положить размятый чеснок и при желании 3-5 ст. ложек нерафинированного подсолнечного масла. Лавровый лист вынуть и выкинуть. Довести до кипения, влить уксус, перемешать, разлить в подготовленные банки и закатать. Хорошо укутать и оставить до остывания.

Икра баклажанная диетическая

На одну банку вместимостью 0,5 л – 300 г печеных баклажанов, 80 г сладкого перца, 45 г свежих томатов, 50 г томатной пасты, 25 г растительного масла, зелень, соль.

После сортировки, мойки баклажаны и перец разложить в один слой на противень или нанизать на вертел и на умеренном огне или в духовке испечь до полного размягчения. Затем удалить кожицу и плодоножки, а у перца – семенник. Подготовленные баклажаны и перец мелко нарубить, добавить свежие мелко нарезанные томаты без кожицы, соль, зелень, томатную пасту и растительное масло. Все тщательно перемешать и поставить на огонь. Подогревать до 80°C, уложить в банки, простерилизовать, закрыть крышками.

Паприкаш

9 кг сладкого перца, 3 кг помидоров, 50-60 г зелени петрушки.

Состав заливки: на 1 л томатного сока – 20 г. соли.

Перец вымыть, вырезать семена, снова вымыть и нарезать кусочками размером 3х4 см. Бланшировать 3-4 минуты в кипящей воде и сразу же охладить в холодной. Мелкоплодные помидоры вымыть и слоями вместе с перцем уложить в банки. Нарезанную зелень положить на дно. Если есть только крупные помидоры, нарезать дольками и положить на дно и поверх перца. Залить кипящим томатным соком с солью и стерилизовать в кипящей воде (литровые банки – 50-60 минут).

Зелень на зиму

Берут по 100 г петрушки с зеленью, укропа, лука-порея, моркови, красных помидоров, 50 г сельдерея и 100 г соли.

Корнеплоды очищают и нарезают: петрушку и сельдерей – тонкими дольками, морковь и помидоры – кружочками. Зелень и листья мелко шинкуют. Все перемешивают с солью. Чередуя рядами, зелень с помидорами укладывают в банки так, чтобы они были покрыты соком, банки закатывают крышками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как правильно заморозить томаты: