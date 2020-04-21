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Консервация редиски: три рецепта вкусных домашних заготовок

Рецепты заготовок из редиски

Ирина Павлина
Сегодня, 18:28

Весной редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Ведь она первой радует нас после зимних маринованных огурцов и квашеной капусты.

Но свежим редис хранится не дольше двух-трех дней, затем он вянет, мякоть становится жесткой. Если вы хотите продлить свежесть овоща, сделайте из него вкусные заготовки по нашим рецептам.

Маринованный редис быстрого приготовления

Закуска из редиски
Закуска из редиски
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 400 г редиса
  • 2-3 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. морской соли
  • 4 ч.л. уксуса 6%
  • 5-6 шт. черного перца горошком
  • 1 стакан воды
  • 1 молодой чеснок
  • 1 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Редис помыть и срезать кончики. Разрезать вдоль на две части. Если редис круглый, нарезать кружочками толщиной 0,3-0,5 см, сложить в удобную банку, пересыпать нарезанным молодым чесноком, желательно белой частью.
  2. В сотейнике вскипятить воду, добавить соль, сахар, уксус, масло, перец горошком, размешать. Как только кристаллы соли и сахара растворятся, снять сотейник с плиты.
  3. Залить горячим маринадом редиску, накрыть банку крышкой и оставить при комнатной температуре до остывания.
  4. Как только жидкость остынет, маринованная редиска быстрого приготовления готова. Переложить закуску в глубокую миску и подавать.

Салат из редиса на зиму

Редиску можно консервировать целой или кусочками
Редиску можно консервировать целой или кусочками
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг свежей редиски
  • 1 л чистой холодной воды
  • 2-4 лавровых листа
  • Небольшой пучок свежего укропа
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 4-5 горошин черного перца
  • 2 ст.л. 9% уксуса
  • 2-3 ст.л. соли
  • Немного кориандра по желанию

Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:

Способ приготовления:

  1. Подготовить и простерилизовать литровые или пол-литровые банки.
  2. Нарезать редис и чеснок толстыми кружочками и выложить их слоями: слой редиса, несколько веточек укропа, несколько долек чеснока и так далее.
  3. В кипящей воде растворить соль, добавить перец, и другие пряности.
  4. Готовый рассол залить в банки, добавить уксус. Закатать банки.

Закуска из редиса на зиму

Редис на зиму
Редис на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Около 800 г редиса
  • 1 луковица
  • 2-3 зубка чеснока
  • 6 горошин черного перца
  • 1 лавровый лист
  • красный перец по вкусу
  • зонтики укропа
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. уксуса

Способ приготовления:

  1. Редис помыть, обрезать кончики, отсортировать по размеру, крупные корнеплоды можно разрезать пополам, но уложить их в отдельную банку.
  2. На дно литровой банки выложить лук, чеснок, горошинки черного перца, лавровый лист, перец красный горький, цветок укропа.
  3. Плотно уложить редис в банку и на 5-6 минут залить кипятком.
  4. Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар.
  5. Уксус влить в банку.
  6. Залить банку кипящим маринадом (сначала будет темного цвета, затем, при соединении с уксусом, станет розовым). Банки закатать, укрыть одеялом до полного остывания. Закуска будет вкуснее, если дать ей настояться не менее месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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