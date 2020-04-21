Консервация редиски: три рецепта вкусных домашних заготовок
Рецепты заготовок из редиски
Весной редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Ведь она первой радует нас после зимних маринованных огурцов и квашеной капусты.
Но свежим редис хранится не дольше двух-трех дней, затем он вянет, мякоть становится жесткой. Если вы хотите продлить свежесть овоща, сделайте из него вкусные заготовки по нашим рецептам.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 400 г редиса
- 2-3 ч.л. сахара
- 1 ч.л. морской соли
- 4 ч.л. уксуса 6%
- 5-6 шт. черного перца горошком
- 1 стакан воды
- 1 молодой чеснок
- 1 ст.л. растительного масла
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Способ приготовления:
- Редис помыть и срезать кончики. Разрезать вдоль на две части. Если редис круглый, нарезать кружочками толщиной 0,3-0,5 см, сложить в удобную банку, пересыпать нарезанным молодым чесноком, желательно белой частью.
- В сотейнике вскипятить воду, добавить соль, сахар, уксус, масло, перец горошком, размешать. Как только кристаллы соли и сахара растворятся, снять сотейник с плиты.
- Залить горячим маринадом редиску, накрыть банку крышкой и оставить при комнатной температуре до остывания.
- Как только жидкость остынет, маринованная редиска быстрого приготовления готова. Переложить закуску в глубокую миску и подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг свежей редиски
- 1 л чистой холодной воды
- 2-4 лавровых листа
- Небольшой пучок свежего укропа
- 4-5 зубчиков чеснока
- 4-5 горошин черного перца
- 2 ст.л. 9% уксуса
- 2-3 ст.л. соли
- Немного кориандра по желанию
Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:
Способ приготовления:
- Подготовить и простерилизовать литровые или пол-литровые банки.
- Нарезать редис и чеснок толстыми кружочками и выложить их слоями: слой редиса, несколько веточек укропа, несколько долек чеснока и так далее.
- В кипящей воде растворить соль, добавить перец, и другие пряности.
- Готовый рассол залить в банки, добавить уксус. Закатать банки.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Около 800 г редиса
- 1 луковица
- 2-3 зубка чеснока
- 6 горошин черного перца
- 1 лавровый лист
- красный перец по вкусу
- зонтики укропа
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. сахара
- 2 ст.л. уксуса
Способ приготовления:
- Редис помыть, обрезать кончики, отсортировать по размеру, крупные корнеплоды можно разрезать пополам, но уложить их в отдельную банку.
- На дно литровой банки выложить лук, чеснок, горошинки черного перца, лавровый лист, перец красный горький, цветок укропа.
- Плотно уложить редис в банку и на 5-6 минут залить кипятком.
- Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар.
- Уксус влить в банку.
- Залить банку кипящим маринадом (сначала будет темного цвета, затем, при соединении с уксусом, станет розовым). Банки закатать, укрыть одеялом до полного остывания. Закуска будет вкуснее, если дать ей настояться не менее месяца.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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