Консервация редиски: три рецепта вкусных домашних заготовок

Рецепты заготовок из редиски

Весной редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Ведь она первой радует нас после зимних маринованных огурцов и квашеной капусты.

Но свежим редис хранится не дольше двух-трех дней, затем он вянет, мякоть становится жесткой. Если вы хотите продлить свежесть овоща, сделайте из него вкусные заготовки по нашим рецептам.

Маринованный редис быстрого приготовления

Закуска из редиски Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

400 г редиса

2-3 ч.л. сахара

1 ч.л. морской соли

4 ч.л. уксуса 6%

5-6 шт. черного перца горошком

1 стакан воды

1 молодой чеснок

1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Редис помыть и срезать кончики. Разрезать вдоль на две части. Если редис круглый, нарезать кружочками толщиной 0,3-0,5 см, сложить в удобную банку, пересыпать нарезанным молодым чесноком, желательно белой частью. В сотейнике вскипятить воду, добавить соль, сахар, уксус, масло, перец горошком, размешать. Как только кристаллы соли и сахара растворятся, снять сотейник с плиты. Залить горячим маринадом редиску, накрыть банку крышкой и оставить при комнатной температуре до остывания. Как только жидкость остынет, маринованная редиска быстрого приготовления готова. Переложить закуску в глубокую миску и подавать.

Салат из редиса на зиму

Редиску можно консервировать целой или кусочками Фото: Pixabay

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг свежей редиски

1 л чистой холодной воды

2-4 лавровых листа

Небольшой пучок свежего укропа

4-5 зубчиков чеснока

4-5 горошин черного перца

2 ст.л. 9% уксуса

2-3 ст.л. соли

Немного кориандра по желанию

Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:

Способ приготовления:

Подготовить и простерилизовать литровые или пол-литровые банки. Нарезать редис и чеснок толстыми кружочками и выложить их слоями: слой редиса, несколько веточек укропа, несколько долек чеснока и так далее. В кипящей воде растворить соль, добавить перец, и другие пряности. Готовый рассол залить в банки, добавить уксус. Закатать банки.

Закуска из редиса на зиму

Редис на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Около 800 г редиса

1 луковица

2-3 зубка чеснока

6 горошин черного перца

1 лавровый лист

красный перец по вкусу

зонтики укропа

1 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

2 ст.л. уксуса

Способ приготовления:

Редис помыть, обрезать кончики, отсортировать по размеру, крупные корнеплоды можно разрезать пополам, но уложить их в отдельную банку. На дно литровой банки выложить лук, чеснок, горошинки черного перца, лавровый лист, перец красный горький, цветок укропа. Плотно уложить редис в банку и на 5-6 минут залить кипятком. Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар. Уксус влить в банку. Залить банку кипящим маринадом (сначала будет темного цвета, затем, при соединении с уксусом, станет розовым). Банки закатать, укрыть одеялом до полного остывания. Закуска будет вкуснее, если дать ей настояться не менее месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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