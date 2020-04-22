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Конвертики из лаваша с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим аппетитную горячую закуску

Ирина Павлина
Сегодня, 12:46

Лаваш с консервированным тунцом – популярная закуска, которую часто готовят на завтрак. Ее можно разнообразить, если обжарить в яйце, как гренки.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Рулет из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша в кляре
Конвертики из лаваша в кляре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца
  • 2 вареных яйца
  • 2 листа тонкого лаваша
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 4 ст.л. сметаны
  • 4 зубчика чеснока
  • 1/2 шт. лимона (цедра)
  • 2 ч.л. горчицы
  • Зеленый лук
  • Соль
  • 2 сырых яйца
  • 100 мл молока
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
  2. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
  3. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
  4. Взбейте яйца с молоком.
  5. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

На заметку

Для этой закуски подойдет любой тунец – как в масле, так и в собственном соку.

Напомним, ранее мы делились рецептом лаваша с овощами от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить лаваш с рыбной консервой.

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Источник: Сегодня
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