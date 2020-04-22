Конвертики из лаваша с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим аппетитную горячую закуску
Лаваш с консервированным тунцом – популярная закуска, которую часто готовят на завтрак. Ее можно разнообразить, если обжарить в яйце, как гренки.
Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Рулет из лаваша с тунцом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца
- 2 вареных яйца
- 2 листа тонкого лаваша
- 1/2 шт. красной луковицы
- 4 ст.л. сметаны
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч.л. горчицы
- Зеленый лук
- Соль
- 2 сырых яйца
- 100 мл молока
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
- Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
- Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
- Взбейте яйца с молоком.
- Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
На заметку
Для этой закуски подойдет любой тунец – как в масле, так и в собственном соку.
Напомним, ранее мы делились рецептом лаваша с овощами от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить лаваш с рыбной консервой.
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Источник: Сегодня