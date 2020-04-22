Конвертики из лаваша с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим аппетитную горячую закуску

Лаваш с консервированным тунцом – популярная закуска, которую часто готовят на завтрак. Ее можно разнообразить, если обжарить в яйце, как гренки.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Рулет из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша в кляре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца

2 вареных яйца

2 листа тонкого лаваша

1/2 шт. красной луковицы

4 ст.л. сметаны

4 зубчика чеснока

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч.л. горчицы

Зеленый лук

Соль

2 сырых яйца

100 мл молока

Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу. Взбейте яйца с молоком. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

На заметку

Для этой закуски подойдет любой тунец – как в масле, так и в собственном соку.

Напомним, ранее мы делились рецептом лаваша с овощами от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить лаваш с рыбной консервой.

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