Королевский лайфхак: известный шеф-повар рассказал, как принц Гарри научил его жарить бекон

Это произошло, когда принцу было всего лишь 10 лет

Принц Гарри показал мастер-класс своему повару Фото: Getty

Принц Гарри может смело добавить к своему титулу гордое звание "мастера по приготовлению бекона". Будущий муж Меган Маркл преподал практический урок кулинарии своему личному шеф-повару, когда ему было всего 10 лет.

Шеф-повар Даррен Макгрэди, который готовил для британской королевской семьи в течение 15 лет, рассказал изданию Popsugar следующую историю:

"Я помню, как Гарри вернулся из Америки – они были в одном из тематических парков – и он пришел на кухню вместе с принцессой Дианой. Это было время завтрака. Он сказал: "Если взять бекон, положить его на бумажное полотенце и поставить в микроволновую печь, он станет хрустящим и очень вкусным". Я ответил: "Да что ты знаешь? Тебе же лет 10! Ты понятия не имеешь, как его готовить".

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"Когда он ушел, я попробовал, и это сработало", – продолжил шеф-повар. "Принц Гарри научил меня делать самый вкусный бекон. Можете ли вы представить себе маленького Гарри, обучающего опытного шеф-повара на кухне? Теперь я знаю, что он профессионал в кулинарии".

Напомним, ранее английский дизайнер создала торт в виде Ким Кардашьян. Также стало известно, какие блюда любит есть на завтрак Меган Маркл. Кроме этого, мы сообщали, что в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл выпустили мороженое.

Смотрите видео о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл: