"Космополитен": рецепт популярного алкогольного коктейля
Сладкий и крепкий, этот коктейль идеально подходит для осени
Коктейль "Космполитен" стал знаменитым благодаря сериалу "Секс в большом городе": именно его чаще всего заказывали главные героини.
В классическом варианте напиток состоит из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы сделать вкус коктейля более насыщенным, мы рекомендуем использовать клюквенный морс и водку на клюкве.
Коктейль "Космополитен"
Время приготовления:
- 1 минута
Калорийность:
- 85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г клюквенной водки
- 30 г ликера трипл-сек
- 80 г клюквенного морса
- 10 г сахарного сиропа
- 15 г лимонного фреша
- Лед
Для украшения:
- Коктейльная вишня
- Апельсиновая цедра
- Кусочек лайма
Смотрите видео, как выбрать водку для приготовления коктейлей:
Способ приготовления:
- Все ингредиенты встряхните в шейкере с добавлением колотого льда.
- Перелейте в бокал.
Как подавать напиток
Украсьте "Космополитен" коктейльной вишней, полоской апельсиновой цедры и кружочком лайма.
Напомним, ранее мы делились рецептом коктейля из шампанского "Кир Рояль", а также рассказывали, как приготовить классический коктейль "Маргарита" с текилой.
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