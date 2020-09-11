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"Космополитен": рецепт популярного алкогольного коктейля

11 сентября, 17:43

Сладкий и крепкий, этот коктейль идеально подходит для осени

Коктейль "Космполитен" стал знаменитым благодаря сериалу "Секс в большом городе": именно его чаще всего заказывали главные героини.

В классическом варианте напиток состоит из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы сделать вкус коктейля более насыщенным, мы рекомендуем использовать клюквенный морс и водку на клюкве.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Космополитен"
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Калорийность:

  • 85 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г клюквенной водки
  • 30 г ликера трипл-сек
  • 80 г клюквенного морса
  • 10 г сахарного сиропа
  • 15 г лимонного фреша
  • Лед

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Для украшения:

  • Коктейльная вишня
  • Апельсиновая цедра
  • Кусочек лайма

Смотрите видео, как выбрать водку для приготовления коктейлей:

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты встряхните в шейкере с добавлением колотого льда.
  2. Перелейте в бокал.

Как подавать напиток

Украсьте "Космополитен" коктейльной вишней, полоской апельсиновой цедры и кружочком лайма.

Напомним, ранее мы делились рецептом коктейля из шампанского "Кир Рояль", а также рассказывали, как приготовить классический коктейль "Маргарита" с текилой.

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Источник: Сегодня
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