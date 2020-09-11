"Космополитен": рецепт популярного алкогольного коктейля

Сладкий и крепкий, этот коктейль идеально подходит для осени

Коктейль "Космполитен" стал знаменитым благодаря сериалу "Секс в большом городе": именно его чаще всего заказывали главные героини.

В классическом варианте напиток состоит из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы сделать вкус коктейля более насыщенным, мы рекомендуем использовать клюквенный морс и водку на клюкве.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 минута

Калорийность:

85 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г клюквенной водки

30 г ликера трипл-сек

80 г клюквенного морса

10 г сахарного сиропа

15 г лимонного фреша

Лед

Для украшения:

Коктейльная вишня

Апельсиновая цедра

Кусочек лайма

Смотрите видео, как выбрать водку для приготовления коктейлей:

Способ приготовления:

Все ингредиенты встряхните в шейкере с добавлением колотого льда. Перелейте в бокал.

Как подавать напиток

Украсьте "Космополитен" коктейльной вишней, полоской апельсиновой цедры и кружочком лайма.

Напомним, ранее мы делились рецептом коктейля из шампанского "Кир Рояль", а также рассказывали, как приготовить классический коктейль "Маргарита" с текилой.

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