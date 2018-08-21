Котлеты из кабачков: рецепт Даши Малаховой

Даша Малахова советует подавать кабачковые котлеты с глазуньей

Котлеты из кабачков Фото: dashamalahova.com

Разве можно обойти стороной кабачок в самый разгар его сезона? Это не только полезный и диетический овощ, но и универсальный. Сегодня готовим котлеты.

Кабачковые котлеты

Ингредиенты

1 небольшой кабачок

100 мл кефира

1 яйцо (+ еще 1 для глазуньи)

150 г муки

Оливковое масло

2 ч. л. сахарной пудры

Соль

Черный перец

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Рецепт приготовления:

Натрите кабачок на крупной терке и отожмите лишний сок. Смешайте в большой миске тертый кабачок, кефир, яйцо и муку. Приправьте тесто сахарной пудрой, черным перцем и солью. Разогрейте в сковороде оливковое масло и поджарьте котлетки, выкладывая столовой ложкой тесто на сковороду. Готовые котлеты выкладывайте на бумажное полотенце – так выйдет лишний жир. Подавайте кабачковые котлетки с яичницей-глазуньей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

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