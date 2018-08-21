Котлеты из кабачков: рецепт Даши Малаховой
Даша Малахова советует подавать кабачковые котлеты с глазуньей
Разве можно обойти стороной кабачок в самый разгар его сезона? Это не только полезный и диетический овощ, но и универсальный. Сегодня готовим котлеты.
Кабачковые котлеты
Ингредиенты
- 1 небольшой кабачок
- 100 мл кефира
- 1 яйцо (+ еще 1 для глазуньи)
- 150 г муки
- Оливковое масло
- 2 ч. л. сахарной пудры
- Соль
- Черный перец
Рецепт приготовления:
- Натрите кабачок на крупной терке и отожмите лишний сок.
- Смешайте в большой миске тертый кабачок, кефир, яйцо и муку. Приправьте тесто сахарной пудрой, черным перцем и солью.
- Разогрейте в сковороде оливковое масло и поджарьте котлетки, выкладывая столовой ложкой тесто на сковороду.
- Готовые котлеты выкладывайте на бумажное полотенце – так выйдет лишний жир.
- Подавайте кабачковые котлетки с яичницей-глазуньей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.
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Источник: "Сегодня"