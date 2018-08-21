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Котлеты из кабачков: рецепт Даши Малаховой

Даша Малахова советует подавать кабачковые котлеты с глазуньей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Котлеты из кабачков Фото: dashamalahova.com
Котлеты из кабачков Фото: dashamalahova.com

Разве можно обойти стороной кабачок в самый разгар его сезона? Это не только полезный и диетический овощ, но и универсальный. Сегодня готовим котлеты.

Кабачковые котлеты

Ингредиенты

  • 1 небольшой кабачок
  • 100 мл кефира
  • 1 яйцо (+ еще 1 для глазуньи)
  • 150 г муки
  • Оливковое масло
  • 2 ч. л. сахарной пудры
  • Соль
  • Черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Натрите кабачок на крупной терке и отожмите лишний сок.
  2. Смешайте в большой миске тертый кабачок, кефир, яйцо и муку. Приправьте тесто сахарной пудрой, черным перцем и солью.
  3. Разогрейте в сковороде оливковое масло и поджарьте котлетки, выкладывая столовой ложкой тесто на сковороду.
  4. Готовые котлеты выкладывайте на бумажное полотенце – так выйдет лишний жир.
  5. Подавайте кабачковые котлетки с яичницей-глазуньей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

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Источник: "Сегодня"
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