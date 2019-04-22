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Крашенки: история и современность главного символа Пасхи

История возникновения, цветовая азбука и способы окрашивания пасхальных яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Крашенки на Пасху
Крашенки на Пасху
Фото: Pixabay

Православные христиане в 2019 году будут отмечать Пасху 28 апреля. В преддверии этого праздника принято печь куличи, готовить творожные пасхи и красить яйца.

Писанки и крашенки – это разные способы декорирования пасхальных яиц. Писанки отличаются тем, что на них обычно вручную наносят роспись или орнамент. А оригинальные крашенки просто красят, причем с использованием самых разных технологий, – вот потому они и "крашенки". Согласно старинным традициям, заниматься и теми, и другими положено в Чистый четверг. Его дата в нынешнем году – 25 апреля.

Почему яйца красят в красный цвет

Яйца обычно красят луковой шелухой
Яйца обычно красят луковой шелухой
Фото: Pixabay

Обычай красить пасхальные яйца преимущественно в красный цвет пришел из глубины веком. Именно с ним ассоциируется верный "бабушкин" делать крашенки в луковой шелухе. Некоторые предания утверждают, что красными становились камни, на которые капала кровь распятого Христа, и потому Мария Магдалина принесла императору Тиберию именно красное яйцо. В этом действии заложен двойной смысл: цвет окрашенного яйца, несомненно, говорил о страданиях, перенесенных Христом. Но факт того, что Магдалина принесла не камень, а яйцо, стал трактоваться как победа жизни над смертью: ведь яйцо и символизирует жизнь.

Если говорить о крашенках в славянской культуре, то можно сюда же вплести и языческие обычаи: красные яйца фигурировали на празднике весны и были посвящены богу солнца Яриле. Сейчас их не просто красят луком, а делают крашенки с листиками

Цветовая азбука пасхальных яиц

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Яйца красят в Чистый четверг или Великую субботу
Фото: pixabay.com

Конечно, со временем пасхальные яйца стали красить не только в красный цвет – ведь богатая цветовая гамма только усиливала атмосферу праздничности. И к тому же, как известно, каждый цвет несет свою смысловую нагрузку. Так, тот же красный неизменно ассоциируется с любовью и жизнью, желтый – с солнцем, светом и хорошим урожаем, зеленый – с весной и пробуждением, коричневый – с плодородной землей. Кстати, черный цвет, который на крашенках встречается довольно редко, тоже свидетельствует об уважении к земле – в праздничный день крестьяне стремились его засвидетельствовать таким образом.

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Само слово "крашенка" имеет украинское происхождение. Там так называют пасхальные яйца с равномерной окраской. Этим они отличаются от скробанок, на которых поверх краски выцарапывается острым предметом узор, и малеванок, куда декор наносится кисточкой.

Интересно, что в каждом регионе Украины доминирующей является какая-нибудь одна цветовая гамма оформления крашенок, другие практически не используются. Так, например, на Полтавщине приоритет отдается белому, желтому и светло-зеленому цветам. У жителей Прикарпатья в почете красный, желтый и черный цвета. В Черниговской области дополнением к красному и черному выступает белый.

Крашенки: старинные и современные способы окраски

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Луковая шелуха – популярный краситель
Фото: pixabay.com

Пожалуй, одним из самых популярных "экологически чистых" способов сделать крашенки в домашних условиях является их вываривание в луковой шелухе. Небольшие изменения в этой технологии позволяют получить разные результаты. Так, например, если просто заполнить кастрюлю луковой шелухой на треть или наполовину, налить туда воды и сварить в ней яйца, то они получатся с однотонной красно-коричневой окраской. А можно поступить и по другому: просто обернуть каждое яйцо несколькими кусочками луковой шелухи, обвязать его марлей и сварить в чистой воде – тогда яйца получатся "мраморными".

Другой способ заключается в том, чтобы нитками прикрепить к каждому яйцу листики свежей петрушки или березы. Тогда пасхальные яйца крашенки будут коричневыми, а в тех местах, где были прикреплены листья, останутся ярко-желтые отпечатки.

Можно кипятить яйца в отваре молодых березовых листьев – тогда они получатся почти золотистыми, и этот эффект усилится, если их остудить и протереть тампоном, смоченным растительным маслом.

Более современный подход к декору крашенок предполагает использование анилиновых красителей. Для того чтобы они хорошо легли на поверхность, скорлупа должна быть идеально чистой: будет даже не лишним предварительно помыть яйца с гелем для посуды. Можно каждое сваренное яйцо полностью окунать в миску с красителем одного цвета, а можно подойти к делу творчески: например, окунуть яйцо всего наполовину, дать ему высохнуть, а потом неокрашенной половинкой опустить в сосуд с красителем контрастного оттенка.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить пасхальный кекс с морковью и курагой. Мы также делились рецептами салатов на Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху своими руками:

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Источник: luxurynet.ru
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