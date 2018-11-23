Креп Сюзетт: рецепт блинчиков с карамельно-апельсиновым соусом от Лизы Глинской
Эти сладкие крепы придумали во Франции
Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась своим фирменными рецептом блинчиков "Сюзетт". Это один из самых известных десертов французской кухни, который представляет собой выигрышную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса.
Для начала вам нужно будет приготовить "ореховое" масло. Для этого следует прогреть сливочное масло в сотейнике на среднем огне, до образования коричневого осадка. Такое масло французские кондитеры называют "ореховым" , так как оно имеет аромат обжаренного фундука.
Блинчики с апельсиновой карамелью
Ингредиенты:
Тесто для блинов:
- Мука – 130 г
- Сахар – 20 г
- Молоко – 300 мл
- Яйца – 3 шт. (150 г)
- Цедра одного апельсина
- "Ореховое" масло – 60 г
- Ликер Куантро (Cointreau) – 50 мл
- Соль
Апельсиновая карамель:
- Сахар – 40 г
- Сливочное масло – 20 г
- Ликер Куантро (Cointreau) – 20 мл
- Филе, сок и бланшированная цедра 2-х апельсинов
Рецепт приготовления:
- В емкости смешиваем яйца с сахаром,добавляем Куантро (апельсиновый ликер) и сухие ингредиенты: муку, соль и цедру апельсина. Хорошенько перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков. Такая последовательность смешивания ингредиентов даст вам хорошее, однородное тесто, без крупинок и комочков.
- Теперь введем все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое "ореховое" масло. Важно использовать именно горячее молоко, так мы частично заварим муку, что впоследствии повлияет на вкус блинов.
- Обжариваем блины на сковороде.
- С апельсина снимаем цедру и вырезаем филе.
- На сковороду кладем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.
- Теперь вливаем Куантро и подождем еще несколько секунд: пусть спирты выпарятся. Добавляем сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа.
- Скручиваем блинчики в трубочки и нарезаем полосками шириной 2-3 см.
Приступаем к подаче:
Первый способ: выкладываем нарезанные кусочки в горячую апельсиновую карамель.
Второй способ: складываем блинчик пополам несколько раз и поливаем апельсиновой карамелью.
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