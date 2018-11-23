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Креп Сюзетт: рецепт блинчиков с карамельно-апельсиновым соусом от Лизы Глинской

Эти сладкие крепы придумали во Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:05
Блины Сюзетт Фото: depositphotos.com
Блины Сюзетт Фото: depositphotos.com

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась своим фирменными рецептом блинчиков "Сюзетт". Это один из самых известных десертов французской кухни, который представляет собой выигрышную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса. 

Для начала вам нужно будет приготовить "ореховое" масло. Для этого следует прогреть сливочное масло в сотейнике на среднем огне, до образования коричневого осадка. Такое масло французские кондитеры называют "ореховым" , так как оно имеет аромат обжаренного фундука.

Блинчики с апельсиновой карамелью

Ингредиенты:

Тесто для блинов:

  • Мука – 130 г
  • Сахар – 20 г
  • Молоко – 300 мл
  • Яйца – 3 шт. (150 г)
  • Цедра одного апельсина
  • "Ореховое" масло – 60 г
  • Ликер Куантро (Cointreau) – 50 мл
  • Соль

Апельсиновая карамель:

  • Сахар – 40 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Ликер Куантро (Cointreau) – 20 мл
  • Филе, сок и бланшированная цедра 2-х апельсинов
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Рецепт приготовления:

  1. В емкости смешиваем яйца с сахаром,добавляем Куантро (апельсиновый ликер) и сухие ингредиенты: муку, соль и цедру апельсина. Хорошенько перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков. Такая последовательность смешивания ингредиентов даст вам хорошее, однородное тесто, без крупинок и комочков.
  2. Теперь введем все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое "ореховое" масло. Важно использовать именно горячее молоко, так мы частично заварим муку, что впоследствии повлияет на вкус блинов.
  3. Обжариваем блины на сковороде.
  4. С апельсина снимаем цедру и вырезаем филе.
  5. На сковороду кладем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.
  6. Теперь вливаем Куантро и подождем еще несколько секунд: пусть спирты выпарятся. Добавляем сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа.
  7. Скручиваем блинчики в трубочки и нарезаем полосками шириной 2-3 см.
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Лиза Глинская
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Приступаем к подаче:

Первый способ: выкладываем нарезанные кусочки в горячую апельсиновую карамель.

Второй способ: складываем блинчик пополам несколько раз и поливаем апельсиновой карамелью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нарезать цитрусовые, не оставляя ни кожуры, ни белой кожицы, ни мембран. Сайт "Сегодня" также писал, как использовать лимонную цедру в кулинарии

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:


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Источник: "Сегодня"
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