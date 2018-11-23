Креп Сюзетт: рецепт блинчиков с карамельно-апельсиновым соусом от Лизы Глинской

Эти сладкие крепы придумали во Франции

Блины Сюзетт Фото: depositphotos.com

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась своим фирменными рецептом блинчиков "Сюзетт". Это один из самых известных десертов французской кухни, который представляет собой выигрышную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса.

Для начала вам нужно будет приготовить "ореховое" масло. Для этого следует прогреть сливочное масло в сотейнике на среднем огне, до образования коричневого осадка. Такое масло французские кондитеры называют "ореховым" , так как оно имеет аромат обжаренного фундука.

Блинчики с апельсиновой карамелью

Ингредиенты:

Тесто для блинов:

Мука – 130 г

Сахар – 20 г

Молоко – 300 мл

Яйца – 3 шт. (150 г)

Цедра одного апельсина

"Ореховое" масло – 60 г

Ликер Куантро (Cointreau) – 50 мл

Соль

Апельсиновая карамель:

Сахар – 40 г

Сливочное масло – 20 г

Ликер Куантро (Cointreau) – 20 мл

Филе, сок и бланшированная цедра 2-х апельсинов

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Рецепт приготовления:

В емкости смешиваем яйца с сахаром,добавляем Куантро (апельсиновый ликер) и сухие ингредиенты: муку, соль и цедру апельсина. Хорошенько перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков. Такая последовательность смешивания ингредиентов даст вам хорошее, однородное тесто, без крупинок и комочков. Теперь введем все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое "ореховое" масло. Важно использовать именно горячее молоко, так мы частично заварим муку, что впоследствии повлияет на вкус блинов. Обжариваем блины на сковороде. С апельсина снимаем цедру и вырезаем филе. На сковороду кладем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель. Теперь вливаем Куантро и подождем еще несколько секунд: пусть спирты выпарятся. Добавляем сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа. Скручиваем блинчики в трубочки и нарезаем полосками шириной 2-3 см.

Лиза Глинская Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Приступаем к подаче:

Первый способ: выкладываем нарезанные кусочки в горячую апельсиновую карамель.

Второй способ: складываем блинчик пополам несколько раз и поливаем апельсиновой карамелью.

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