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Кролик с розмарином и чесноком: рецепт от Жерара Депардье

Готовим кролика по рецепту известного французского актера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Кролик с розмарином и чесноком
Кролик с розмарином и чесноком
Фото: Depositphotos

Жерар Депардье известен своей любовью к виноделию. Но он не только производит алкоголь, но и является автором кулинарной книги под названием "Моя кухня". В шести главах описаны рецепты салатов, супов, закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, а также десертов с личными комментариями актера о покупке, выборе и подготовке продуктов.

Смотрите видео, где выращивают лучших кроликов:

Когда Жерар был маленьким, его отец часто готовил жаркое из кролика. Спустя многие годы Депардье решил поделиться семейным рецептом в своей книге.

Кролик с розмарином, белым вином и чесноком

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • около 147 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 луковиц-шалот
  • 4 зубчика чеснока
  • 4 веточки розмарина
  • 50 г сливочного масла
  • 1 тушка кролика, разделанная на порционные куски
  • 1 стакан сухого белого вина
  • 1 стакан воды
  • Соль и свежемолотый перец

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Способ приготовления:

  1. Очистите лук-шалот и чеснок, оставив их целыми. Снимите листики с веточек розмарина.
  2. Растопите сливочное масло в большой чугунной кастрюле. Добавьте кусочки кролика и подрумяньте их со всех сторон.
  3. Когда они станут золотистыми, влейте белое вино и воду. Приправьте солью и перцем, добавьте розмарин, лук-шалот и чеснок, затем накройте крышкой и тушите в течение 1 часа, перевернув кусочки один или два раза во время приготовления.
  4. Подавайте кролика прямо в кастрюле.

Жерар Депардье является автором кулинарной книги
Жерар Депардье является автором кулинарной книги
Фото: AFP

Как выбрать кролика для тушения

Если вы покупаете кролика на рынке, проверьте, оставлен ли на тушке пушистый хвостик зверька ( как вариант – одна лапка с мехом и коготками). А чтобы убедиться, что вы берете здоровое заколотое животное, попросите продавца показать сертификат качества товара и клеймо на тушке. 

Если же вы покупаете мясо кролика в магазине, то помимо клейма и сертификата, на упаковке должен стоять четкий срок годности товара и название фирмы-поставщика. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясной торт из кролика. "Сегодня" также делились рецептом кролика по-мальтийски.

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Источник: Сегодня
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