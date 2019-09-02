Кролик с розмарином и чесноком: рецепт от Жерара Депардье
Готовим кролика по рецепту известного французского актера
Жерар Депардье известен своей любовью к виноделию. Но он не только производит алкоголь, но и является автором кулинарной книги под названием "Моя кухня". В шести главах описаны рецепты салатов, супов, закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, а также десертов с личными комментариями актера о покупке, выборе и подготовке продуктов.
Смотрите видео, где выращивают лучших кроликов:
Когда Жерар был маленьким, его отец часто готовил жаркое из кролика. Спустя многие годы Депардье решил поделиться семейным рецептом в своей книге.
Кролик с розмарином, белым вином и чесноком
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- около 147 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 луковиц-шалот
- 4 зубчика чеснока
- 4 веточки розмарина
- 50 г сливочного масла
- 1 тушка кролика, разделанная на порционные куски
- 1 стакан сухого белого вина
- 1 стакан воды
- Соль и свежемолотый перец
Читайте также:Кролик с овощами и фасолью в мультиварке: рецепт дня
Способ приготовления:
- Очистите лук-шалот и чеснок, оставив их целыми. Снимите листики с веточек розмарина.
- Растопите сливочное масло в большой чугунной кастрюле. Добавьте кусочки кролика и подрумяньте их со всех сторон.
- Когда они станут золотистыми, влейте белое вино и воду. Приправьте солью и перцем, добавьте розмарин, лук-шалот и чеснок, затем накройте крышкой и тушите в течение 1 часа, перевернув кусочки один или два раза во время приготовления.
- Подавайте кролика прямо в кастрюле.
Как выбрать кролика для тушения
Если вы покупаете кролика на рынке, проверьте, оставлен ли на тушке пушистый хвостик зверька ( как вариант – одна лапка с мехом и коготками). А чтобы убедиться, что вы берете здоровое заколотое животное, попросите продавца показать сертификат качества товара и клеймо на тушке.
Если же вы покупаете мясо кролика в магазине, то помимо клейма и сертификата, на упаковке должен стоять четкий срок годности товара и название фирмы-поставщика.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясной торт из кролика. "Сегодня" также делились рецептом кролика по-мальтийски.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram