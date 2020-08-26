Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кулинарный тренд из ТikTok: что такое облачный хлеб и как его приготовить

Сегодня, 13:14

Самое сложное в приготовлении облачного хлеба – знать, когда прекратить взбивание

Облачный хлеб – еще один вирусный рецепт из соцсети ТikTok наряду с корейским дальгона-кофе и хлопьями из мини-панкейков. Для его приготовления требуется всего три основных ингредиента – яичные белки, сахар и кукурузный крахмал. Все продукты взбиваются в пышную массу, напоминающую безе, после чего смесь запекается в духовке около 25 минут.

Конечно, это не традиционный хлеб в привычном понимании, но блюдо получается настолько воздушным и пушистым, словно это настоящее облако. По словам одного из пользователей, облачный хлеб подобен чистому холсту – можно играть с его формами, размерами и цветами, каждый раз создавая новые кулинарные шедевры.

Ингредиенты для облачного хлеба

Облачный хлеб состоит из минимума ингредиентов
Облачный хлеб состоит из минимума ингредиентов
Фото: iamafoodblog.com

Яичные белки. Это то, что придаст вашему облачному хлебу воздушность и пышность. Главное, чтобы в них не попало ни капли желтка. Пока яйца холодные, их удобнее разделять на белки и желтки, но белки взбиваются лучше, когда достигнут комнатной температуры.

Сахар. Используйте обычный белый сахар. Отлично, если он будет мелким.

Читайте также:
Как приготовить идеальный бисквит в духовке

Кукурузный крахмал. Он нужен, чтобы впитать лишнюю жидкость из взбитых белков. Кукурузный крахмал также делает безе блестящим.

Пищевой краситель. Добавлять его необязательно, только если вы хотите сделать "облака" красочными.

На что похож облачный хлеб

Облачный хлеб можно красить во все цвета радуги
Облачный хлеб можно красить во все цвета радуги
Фото: iamafoodblog.com

Если честно, облачный хлеб больше радует своим внешним видом, чем вкусом. Он красивый, пушистый, полный крошечных пузырьков воздуха, очень мягкий и приятный, но довольно пресный.

Смотрите видео, как приготовить хлеб за 5 минут:

Облачный хлеб легкий и воздушный, чем-то напоминает маршмэллоу. По текстуре он похож на американский белковый бисквит "Пища ангелов".

Облачный хлеб: рецепт приготовления

Облачный хлеб
Облачный хлеб
Фото: iamafoodblog.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 110 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 больших яичных белка
  • 2,5 столовые ложки сахара (30 г)
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала (10 г)
  • Пищевой краситель – по желанию

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °С.
  2. Взбейте яичные белки до образования белой пены.
  3. Постепенно добавьте сахар и взбивайте, пока не начнут образовываться маленькие пузырьки.
  4. Просейте кукурузный крахмал и продолжайте взбивать на высокой скорости до крепких пиков, пока белки не превратятся в блестящее густое безе, примерно 5-6 минут.
  5. Выложите безе на противень, выстланный пергаментной бумагой, и сформируйте пушистое облако или холмик.
  6. Выпекайте 20-25 минут. Снаружи хлеб будет светло-золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть и подавайте.

Полезный совет

Если вы хотите добавить ароматизатор (экстракт для выпечки) или краситель в облачный хлеб, добавляйте его вместе с крахмалом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно взбивать яичные белки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Белевская пастила из яблок: классический рецепт приготовления Как сделать пьянящее арбузное мороженое с водкой Клафути с инжиром и бананом: рецепт ароматного летнего десерта Яблочное варенье дольками: рецепт вкусной заготовки на зиму
хлеб выпечка рецепт
Источник: iamafoodblog.com
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Новости партнеров

Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Как выглядят жены Боярского, Высоцкого и других звезд кино
Как выглядят жены Боярского, Высоцкого и других звезд кино
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым
Роскошная внучка Боярского примерила эффектное мини
Роскошная внучка Боярского примерила эффектное мини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять