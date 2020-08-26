Кулинарный тренд из ТikTok: что такое облачный хлеб и как его приготовить

Самое сложное в приготовлении облачного хлеба – знать, когда прекратить взбивание

Облачный хлеб – еще один вирусный рецепт из соцсети ТikTok наряду с корейским дальгона-кофе и хлопьями из мини-панкейков. Для его приготовления требуется всего три основных ингредиента – яичные белки, сахар и кукурузный крахмал. Все продукты взбиваются в пышную массу, напоминающую безе, после чего смесь запекается в духовке около 25 минут.

Конечно, это не традиционный хлеб в привычном понимании, но блюдо получается настолько воздушным и пушистым, словно это настоящее облако. По словам одного из пользователей, облачный хлеб подобен чистому холсту – можно играть с его формами, размерами и цветами, каждый раз создавая новые кулинарные шедевры.

Ингредиенты для облачного хлеба

Облачный хлеб состоит из минимума ингредиентов Фото: iamafoodblog.com

Яичные белки. Это то, что придаст вашему облачному хлебу воздушность и пышность. Главное, чтобы в них не попало ни капли желтка. Пока яйца холодные, их удобнее разделять на белки и желтки, но белки взбиваются лучше, когда достигнут комнатной температуры.



Сахар. Используйте обычный белый сахар. Отлично, если он будет мелким.

Читайте также: Как приготовить идеальный бисквит в духовке

Кукурузный крахмал. Он нужен, чтобы впитать лишнюю жидкость из взбитых белков. Кукурузный крахмал также делает безе блестящим.

Пищевой краситель. Добавлять его необязательно, только если вы хотите сделать "облака" красочными.

На что похож облачный хлеб

Облачный хлеб можно красить во все цвета радуги Фото: iamafoodblog.com

Если честно, облачный хлеб больше радует своим внешним видом, чем вкусом. Он красивый, пушистый, полный крошечных пузырьков воздуха, очень мягкий и приятный, но довольно пресный.

Смотрите видео, как приготовить хлеб за 5 минут:

Облачный хлеб легкий и воздушный, чем-то напоминает маршмэллоу. По текстуре он похож на американский белковый бисквит "Пища ангелов".

Облачный хлеб: рецепт приготовления

Облачный хлеб Фото: iamafoodblog.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

110 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 больших яичных белка

2,5 столовые ложки сахара (30 г)

1 столовая ложка кукурузного крахмала (10 г)

Пищевой краситель – по желанию

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °С. Взбейте яичные белки до образования белой пены. Постепенно добавьте сахар и взбивайте, пока не начнут образовываться маленькие пузырьки. Просейте кукурузный крахмал и продолжайте взбивать на высокой скорости до крепких пиков, пока белки не превратятся в блестящее густое безе, примерно 5-6 минут. Выложите безе на противень, выстланный пергаментной бумагой, и сформируйте пушистое облако или холмик. Выпекайте 20-25 минут. Снаружи хлеб будет светло-золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть и подавайте.

Полезный совет

Если вы хотите добавить ароматизатор (экстракт для выпечки) или краситель в облачный хлеб, добавляйте его вместе с крахмалом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно взбивать яичные белки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться