Курица с ананасами: секреты идеального вкуса

Куриное мясо прекрасно сочетается с ананасами

Ананасы придают куриному мясу приятный кисло-сладкий вкус Фото: depositphotos.com

Существует немало традиционных рецептов, проверенных временем, но иногда хочется приготовить на обед не просто вкусное, но и оригинальное блюдо, например, курицу с ананасами. Сочетание куриного мяса и сочного тропического фрукта любой обед сделает праздничным.

Как правильно готовить курицу

Существует множество рецептов приготовления куриного мяса, кажется, что попробовать их все не хватит и целой жизни. Курицу отваривают, запекают, жарят, тушат и готовят на гриле. К мясу птицы добавляют крупы, картофель, макаронные изделия, овощи, грибы, сыр, сметану, томатный соус и даже фрукты. Нежное мясо гармонирует с самыми разными пряностями, приобретая каждый раз новый вкус – приготовленная по-испански с лимоном и красным перцем курица вовсе не похожа на курицу по-китайски – с имбирем, корицей и соевым соусом. Неудивительно, что повара во всем мире так любят работать с куриным мясом, которому легко придать незабываемый и оригинальный вкус.

Главный секрет приготовления курицы очень прост: мясо обязательно должно быть проваренным или прожаренным до конца. Если говядину можно подавать "с кровью", то куриный шашлык или запеченная курочка должны быть полностью приготовлены. Для ускорения приготовления рекомендуется использовать различные маринады с кислым вкусом.

Как готовить курицу с ананасами

Куриные медальоны с ананасами Фото: depositphotos.com

Ананасовый маринад особенно хорошо размягчает мясо, поскольку в южных фруктах содержатся не только органические кислоты, но и комплекс ферментов бромелайн, разрушающий белки. Это вещество помогает человеческому организму переваривать животные протеины, а также делает мясо более рыхлым и мягким.

Как правило, на прилавках магазинов оказываются исключительно молодые куры с мягким нежным мясом, которое не нуждается в мариновании. Тем не менее, если такую птицу перед приготовлением замариновать в ананасовом соке, она приготовится быстрее и приобретет особый нежный аромат и едва уловимую сладость. Тем, кто не любит сочетание сладкого и соленого, можно посоветовать использовать для маринада свежие или консервированные без сахара ананасы, добавляя к ним значительное количество соевого соуса, перца, чеснока и других пряностей.

Не следует мариновать курицу дольше, чем один час – за это время мясо достаточно размягчится. При желании курицу можно запекать с ананасами или использовать сочные плоды в сочетании с чесноком и перцем для фаршировки птицы.

Запеченная курица в оригинальном маринаде

Для приготовления блюда понадобится курица весом в один-полтора килограмма, сто-сто пятьдесят граммов консервированных ананасов без сахара или в легком сиропе, стакан сиропа из банки с ананасами, чайная ложка соли, две столовых ложки соевого соуса, три столовых ложки оливкового масла, черный перец, щепотка сушеного имбиря, долька чеснока. Курицу следует нарезать небольшими кусочками. Ананасы измельчить в пюре, добавить сироп из банки, соевый соус, соль, перец, давленый чеснок, имбирь и масло. Этим маринадом обмазать кусочки курицы и оставить на один час.

Духовку нагреть до ста восьмидесяти градусов. Сложить курицу вместе с маринадом в сковороду и запекать до готовности, периодически помешивая и поливая маринадом. При подаче посыпать курицу мелко нарезанным зеленым луком. К такому блюду в качестве гарнира идеально подходит отварной рис, уместны будут и свежие овощи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из курицы с ананасами.

Смотрите видео, как в Украине выращивают ананасы и бананы: