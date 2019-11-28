Курица в апельсиновом маринаде: рецепт дня
Рецепт ароматных запеченных голеней в духовке
Ищете необычный рецепт приготовления куриных голеней? Тогда запеките ножки вместе с пряным апельсиновым маринадом.
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Несмотря на простоту приготовления, это блюдо получается очень ароматным, вкусным и сочным.
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Куриные ножки с апельсинами в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 10-12 куриных голеней
- 1 апельсин
Для маринада:
- Сок 1 апельсина
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. гранулированного чеснока
- 1 ч. л. сушеного базилика
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. сладкой молотой паприки
- 0,5 ч. л. острой молотой паприки
- 0,5 ч. л. свежемолотого черного перца
- 0,5 ч.л. молотого имбиря
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- С голеней сдвинуть кожу, чтобы маринад лучше пропитал мясо.
- Смешать все ингредиенты для маринада, выложить голени в пакет с застежкой, залить маринадом, тщательно перемешать. Убрать пакет в холодильник минимум на 1 час. Во время маринования обязательно несколько раз перемешать мясо.
- Перед запеканием заранее вынуть пакет из холодильника, отряхнуть с голеней маринад (маринад сохранить!), кожу вернуть на место. Апельсин нарезать толстыми ломтиками, косточки удалить.
- Духовку разогреть до 180-200 °С.
- Противень застелить бумагой для выпечки, разложить голени в один слой, между ними положить ломтики апельсина.
- Запекать голени до готовности. Это займет около 40 минут, смазывая каждые 10 минут маринадом.
Как подавать куриные голени
Запеченные куриные ножки вкусно есть вместе с отварным рисом, булгуром, кускусом или картофельным пюре. Их также можно подать с овощным салатом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить куриные голени в сметане.
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