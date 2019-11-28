Курица в апельсиновом маринаде: рецепт дня

Рецепт ароматных запеченных голеней в духовке

Куриные голени в духовке Фото: Depositphotos

Ищете необычный рецепт приготовления куриных голеней? Тогда запеките ножки вместе с пряным апельсиновым маринадом.

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Несмотря на простоту приготовления, это блюдо получается очень ароматным, вкусным и сочным.

Куриные ножки с апельсинами в духовке

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

10-12 куриных голеней

1 апельсин

Для маринада:

Сок 1 апельсина

1-2 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. гранулированного чеснока

1 ч. л. сушеного базилика

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. сладкой молотой паприки

0,5 ч. л. острой молотой паприки

0,5 ч. л. свежемолотого черного перца

0,5 ч.л. молотого имбиря

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

С голеней сдвинуть кожу, чтобы маринад лучше пропитал мясо. Смешать все ингредиенты для маринада, выложить голени в пакет с застежкой, залить маринадом, тщательно перемешать. Убрать пакет в холодильник минимум на 1 час. Во время маринования обязательно несколько раз перемешать мясо. Перед запеканием заранее вынуть пакет из холодильника, отряхнуть с голеней маринад (маринад сохранить!), кожу вернуть на место. Апельсин нарезать толстыми ломтиками, косточки удалить. Духовку разогреть до 180-200 °С. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить голени в один слой, между ними положить ломтики апельсина. Запекать голени до готовности. Это займет около 40 минут, смазывая каждые 10 минут маринадом.

Как подавать куриные голени

Запеченные куриные ножки вкусно есть вместе с отварным рисом, булгуром, кускусом или картофельным пюре. Их также можно подать с овощным салатом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить куриные голени в сметане.

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