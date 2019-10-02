Курица в пиве в духовке: пошаговый рецепт
Как вкусно запечь курицу с пивом
Благодаря пиву курица получается очень мягкой, с тонким хлебным ароматом. А маринад из меда, соевого соуса и чеснока делает вкус ее вкус ярким и насыщенным.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:
На гарнир к запеченной птице можно приготовить картофель, рис, кускус или булгур.
Курица в пиве в духовке кусочками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 курица или 2 небольших цыпленка по 500 г
- 1 банка светлого пива
- Соль, перец
Для маринада:
- 4 ст.л. растительного масла
- 4 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. меда, 3 ст.л. кленового сиропа или 1 ст.л. коричневого сахара
- 2 зубчика чеснока
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Способ приготовления:
- Чеснок крупно нарезать.
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Курицу нарезать на кусочки или, если это маленькие цыплята, разрезать пополам. Положить в глубокую миску и залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник или мариновать 2 часа при комнатной температуре.
- Перед запеканием выложить курицу в глубокую огнеупорную форму и залить пивом. Накрыть крышкой или фольгой.
- Поставить в духовку и запекать при 180º С в течение 1 часа.
- По желанию снять фольгу и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.
Как выбрать курицу для запекания
Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:
- охлажденная, а не замороженная;
- упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;
- без неприятного запаха;
- с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;
- с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с тыквой и грибами. "Сегодня" также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.
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Источник: Сегодня