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Курица в пиве в духовке: пошаговый рецепт

Как вкусно запечь курицу с пивом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Курица в пиве
Курица в пиве
Фото: freepik.com

Благодаря пиву курица получается очень мягкой, с тонким хлебным ароматом. А маринад из меда, соевого соуса и чеснока делает вкус ее вкус ярким и насыщенным.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

На гарнир к запеченной птице можно приготовить картофель, рис, кускус или булгур.

Курица в пиве в духовке кусочками

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 курица или 2 небольших цыпленка по 500 г
  • 1 банка светлого пива
  • Соль, перец

Для маринада:

  • 4 ст.л. растительного масла
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. меда, 3 ст.л. кленового сиропа или 1 ст.л. коричневого сахара
  • 2 зубчика чеснока

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Способ приготовления:

  1. Чеснок крупно нарезать.
  2. Смешать все ингредиенты для маринада.
  3. Курицу нарезать на кусочки или, если это маленькие цыплята, разрезать пополам. Положить в глубокую миску и залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник или мариновать 2 часа при комнатной температуре.
  4. Перед запеканием выложить курицу в глубокую огнеупорную форму и залить пивом. Накрыть крышкой или фольгой.
  5. Поставить в духовку и запекать при 180º С в течение 1 часа.
  6. По желанию снять фольгу и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Как выбрать курицу для запекания

Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:

  • охлажденная, а не замороженная;
  • упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;
  • без неприятного запаха;
  • с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;
  • с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с тыквой и грибами. "Сегодня" также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

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Источник: Сегодня
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