Курица в пиве в духовке: пошаговый рецепт

Как вкусно запечь курицу с пивом

Курица в пиве Фото: freepik.com

Благодаря пиву курица получается очень мягкой, с тонким хлебным ароматом. А маринад из меда, соевого соуса и чеснока делает вкус ее вкус ярким и насыщенным.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

На гарнир к запеченной птице можно приготовить картофель, рис, кускус или булгур.

Курица в пиве в духовке кусочками

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 курица или 2 небольших цыпленка по 500 г

1 банка светлого пива

Соль, перец

Для маринада:

4 ст.л. растительного масла

4 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. меда, 3 ст.л. кленового сиропа или 1 ст.л. коричневого сахара

2 зубчика чеснока

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Способ приготовления:

Чеснок крупно нарезать. Смешать все ингредиенты для маринада. Курицу нарезать на кусочки или, если это маленькие цыплята, разрезать пополам. Положить в глубокую миску и залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник или мариновать 2 часа при комнатной температуре. Перед запеканием выложить курицу в глубокую огнеупорную форму и залить пивом. Накрыть крышкой или фольгой. Поставить в духовку и запекать при 180º С в течение 1 часа. По желанию снять фольгу и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Как выбрать курицу для запекания

Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:

охлажденная, а не замороженная;

упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;

без неприятного запаха;

с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;

с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с тыквой и грибами. "Сегодня" также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

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