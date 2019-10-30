Курица, запеченная с айвой и яблоками: рецепт дня

Готовим фаршированную курицу в духовке с фруктовой начинкой

Запеченная курица в духовке Фото: freepik.com

Сезон айвы длится до поздней осени. Этот фрукт редко едят свежем виде, но из него можно приготовить замечательное варенье, компоты, пастилу и мармелад.

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Кроме этого, айва – частый ингредиент мясных блюд. Мы советуем запечь с ней курицу в духовке, добавив в начинку яблоки и лимон.

Курица, запеченная с айвой

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 курица

1 айва

1 яблоко

1/2 луковицы

1/4 лимона

Соль и прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Айву и яблоки почистить, нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. Лук нарезать полукольцами, слегка посолить и посыпать специями. Курицу натереть солью и специями снаружи и внутри, после чего заполнить полость начинкой из фруктов и лука. Скрепить кожу зубочистками и связать ножки кулинарной нитью. Запекать курицу в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 1 часа, периодически поливая птицу образующимся соком. Когда курица будет готова, убрать зубочистки и подать к столу.

Как выбрать курицу для запекания

Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:

охлажденная, а не замороженная;

упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;

без неприятного запаха;

с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;

с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с тыквой и грибами. "Сегодня" также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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