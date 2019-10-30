Курица, запеченная с айвой и яблоками: рецепт дня
Готовим фаршированную курицу в духовке с фруктовой начинкой
Сезон айвы длится до поздней осени. Этот фрукт редко едят свежем виде, но из него можно приготовить замечательное варенье, компоты, пастилу и мармелад.
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Кроме этого, айва – частый ингредиент мясных блюд. Мы советуем запечь с ней курицу в духовке, добавив в начинку яблоки и лимон.
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Курица, запеченная с айвой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 195 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 курица
- 1 айва
- 1 яблоко
- 1/2 луковицы
- 1/4 лимона
- Соль и прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
- Айву и яблоки почистить, нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Лук нарезать полукольцами, слегка посолить и посыпать специями.
- Курицу натереть солью и специями снаружи и внутри, после чего заполнить полость начинкой из фруктов и лука.
- Скрепить кожу зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
- Запекать курицу в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 1 часа, периодически поливая птицу образующимся соком.
- Когда курица будет готова, убрать зубочистки и подать к столу.
Как выбрать курицу для запекания
Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:
- охлажденная, а не замороженная;
- упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;
- без неприятного запаха;
- с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;
- с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.
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