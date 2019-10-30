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Курица, запеченная с айвой и яблоками: рецепт дня

Готовим фаршированную курицу в духовке с фруктовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Запеченная курица в духовке
Запеченная курица в духовке
Фото: freepik.com

Сезон айвы длится до поздней осени. Этот фрукт редко едят свежем виде, но из него можно приготовить замечательное варенье, компоты, пастилу и мармелад.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на мангале:

Кроме этого, айва – частый ингредиент мясных блюд. Мы советуем запечь с ней курицу в духовке, добавив в начинку яблоки и лимон.

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Курица, запеченная с айвой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 курица
  • 1 айва
  • 1 яблоко
  • 1/2 луковицы
  • 1/4 лимона
  • Соль и прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Айву и яблоки почистить, нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
  2. Лук нарезать полукольцами, слегка посолить и посыпать специями.
  3. Курицу натереть солью и специями снаружи и внутри, после чего заполнить полость начинкой из фруктов и лука.
  4. Скрепить кожу зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
  5. Запекать курицу в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 1 часа, периодически поливая птицу образующимся соком.
  6. Когда курица будет готова, убрать зубочистки и подать к столу.

Как выбрать курицу для запекания

Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:

  • охлажденная, а не замороженная;
  • упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;
  • без неприятного запаха;
  • с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;
  • с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с тыквой и грибами. "Сегодня" также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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