Куриное фрикасе со сметаной: рецепт дня

Самый простой рецепт куриного фрикасе

Фрикасе – это французское рагу в белом соусе. Оно обычно готовится из телятины, курятины или крольчатины. Сначала мясо обжаривается на сковороде, а затем доводится до полной готовности в густом соусе. В качестве гарнира к фрикасе часто подают отварной рис или картофель.

Мы расскажем, как сделать простое фрикасе из курицы со сметаной и бульоном. Приготовить такое блюдо сможет даже начинающий кулинар.

Куриное фрикасе со сметаной

Фрикасе из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг разрубленной на кусочки курицы

3 желтка

1 стакан бульона

Мука – для обсыпки

Растительное масло – для жарки

Соль, перец, приправы – по вкусу

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Способ приготовления:

Курицу помыть и обсушить. В муку добавить соль, перец и приправы по вкусу, все хорошо перемешать. Обвалять в смеси куриные части. В глубокую сковородку налить растительное масло и обжарить кусочки птицы на высоком огне до золотистой корочки. Залить бульоном, приправить по вкусу и тушить под крышкой еще 20-25 минут. Желтки немного взболтать, добавить к курице, накрыть крышкой, дать им прогреться и снять с огня.

Полезный совет

В блюдо можно добавить жареные шампиньоны или зеленый горошек.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом чахохбили из курицы.

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