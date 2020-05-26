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Куриное фрикасе со сметаной: рецепт дня

Сегодня, 14:39

Самый простой рецепт куриного фрикасе

Фрикасе – это французское рагу в белом соусе. Оно обычно готовится из телятины, курятины или крольчатины. Сначала мясо обжаривается на сковороде, а затем доводится до полной готовности в густом соусе. В качестве гарнира к фрикасе часто подают отварной рис или картофель.

Мы расскажем, как сделать простое фрикасе из курицы со сметаной и бульоном. Приготовить такое блюдо сможет даже начинающий кулинар.

Куриное фрикасе со сметаной

Фрикасе из курицы
Фрикасе из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг разрубленной на кусочки курицы
  • 3 желтка
  • 1 стакан бульона
  • Мука – для обсыпки
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец, приправы – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Курицу помыть и обсушить.
  2. В муку добавить соль, перец и приправы по вкусу, все хорошо перемешать. Обвалять в смеси куриные части.
  3. В глубокую сковородку налить растительное масло и обжарить кусочки птицы на высоком огне до золотистой корочки.
  4. Залить бульоном, приправить по вкусу и тушить под крышкой еще 20-25 минут.
  5. Желтки немного взболтать, добавить к курице, накрыть крышкой, дать им прогреться и снять с огня.

Полезный совет

В блюдо можно добавить жареные шампиньоны или зеленый горошек.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом чахохбили из курицы.

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Источник: Сегодня
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