Куриное фрикасе со сметаной: рецепт дня
Самый простой рецепт куриного фрикасе
Фрикасе – это французское рагу в белом соусе. Оно обычно готовится из телятины, курятины или крольчатины. Сначала мясо обжаривается на сковороде, а затем доводится до полной готовности в густом соусе. В качестве гарнира к фрикасе часто подают отварной рис или картофель.
Мы расскажем, как сделать простое фрикасе из курицы со сметаной и бульоном. Приготовить такое блюдо сможет даже начинающий кулинар.
Куриное фрикасе со сметаной
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг разрубленной на кусочки курицы
- 3 желтка
- 1 стакан бульона
- Мука – для обсыпки
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец, приправы – по вкусу
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Способ приготовления:
- Курицу помыть и обсушить.
- В муку добавить соль, перец и приправы по вкусу, все хорошо перемешать. Обвалять в смеси куриные части.
- В глубокую сковородку налить растительное масло и обжарить кусочки птицы на высоком огне до золотистой корочки.
- Залить бульоном, приправить по вкусу и тушить под крышкой еще 20-25 минут.
- Желтки немного взболтать, добавить к курице, накрыть крышкой, дать им прогреться и снять с огня.
Полезный совет
В блюдо можно добавить жареные шампиньоны или зеленый горошек.
Смотрите видео, как сделать куриные маффины:
Напомним, ранее мы писали, как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом чахохбили из курицы.
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