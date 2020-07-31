Куриные голени с полентой: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Необычный рецепт куриных ножек с кашей на гриле

Полента – это кукурузная каша, замешанная с сыром. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные ножки с полентой на гриле. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Куриные голени с полентой

Курица с полентой Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриных голеней

50 мл имбиря

50 г меда

100 мл йогурта

200 г кукурузной крупы

200 мл воды

100 г панировочных сухарей

130 г твердого сыра

Кориандр

Соль

Куркума

Перец молотый

Тимьян

Мед

Способ приготовления:

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Раздавите зерна кориандра, добавьте куркуму, измельченные имбирь и чили. Затем добавьте йогурт, тимьян и соль. Замаринуйте в этой смеси голени. Всыпьте крупу в кипяток тонкой струйкой, сварите кашу. Добавьте кусочек сливочного масла и большую часть тертого сыра. Перемешайте, чтобы сыр растворился. Посолите по вкусу. Возьмите форму, застелите ее пищевой пленкой. Выложите кашу, посыпьте сыром и охладите. Запеките куриные ножки на гриле. Смажьте медом, чтобы получилась карамельная корочка. Когда каша остынет, воткните в нее бамбуковые шпажки и разрежьте на кусочки. Подрумяньте на гриле.

Как подавать блюдо

Подавайте куриные голени горячими вместе с полентой. По желанию дополните блюдо овощным салатом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные голени в сметане, а также делились рецептом паприкаша с куриными ножками.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться