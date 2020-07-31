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Куриные голени с полентой: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 13:12

Необычный рецепт куриных ножек с кашей на гриле

Полента – это кукурузная каша, замешанная с сыром. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные ножки с полентой на гриле. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Куриные голени с полентой

Курица с полентой
Курица с полентой
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г куриных голеней
  • 50 мл имбиря
  • 50 г меда
  • 100 мл йогурта
  • 200 г кукурузной крупы
  • 200 мл воды
  • 100 г панировочных сухарей
  • 130 г твердого сыра
  • Кориандр
  • Соль
  • Куркума
  • Перец молотый
  • Тимьян
  • Мед

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Способ приготовления:

  1. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Раздавите зерна кориандра, добавьте куркуму, измельченные имбирь и чили. Затем добавьте йогурт, тимьян и соль. Замаринуйте в этой смеси голени.
  3. Всыпьте крупу в кипяток тонкой струйкой, сварите кашу. Добавьте кусочек сливочного масла и большую часть тертого сыра. Перемешайте, чтобы сыр растворился. Посолите по вкусу.
  4. Возьмите форму, застелите ее пищевой пленкой. Выложите кашу, посыпьте сыром и охладите.
  5. Запеките куриные ножки на гриле. Смажьте медом, чтобы получилась карамельная корочка.
  6. Когда каша остынет, воткните в нее бамбуковые шпажки и разрежьте на кусочки. Подрумяньте на гриле.

Как подавать блюдо

Подавайте куриные голени горячими вместе с полентой. По желанию дополните блюдо овощным салатом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные голени в сметане, а также делились рецептом паприкаша с куриными ножками.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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