Куриные голени с полентой: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Необычный рецепт куриных ножек с кашей на гриле
Полента – это кукурузная каша, замешанная с сыром. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные ножки с полентой на гриле. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Куриные голени с полентой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г куриных голеней
- 50 мл имбиря
- 50 г меда
- 100 мл йогурта
- 200 г кукурузной крупы
- 200 мл воды
- 100 г панировочных сухарей
- 130 г твердого сыра
- Кориандр
- Соль
- Куркума
- Перец молотый
- Тимьян
- Мед
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Способ приготовления:
- Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
- Раздавите зерна кориандра, добавьте куркуму, измельченные имбирь и чили. Затем добавьте йогурт, тимьян и соль. Замаринуйте в этой смеси голени.
- Всыпьте крупу в кипяток тонкой струйкой, сварите кашу. Добавьте кусочек сливочного масла и большую часть тертого сыра. Перемешайте, чтобы сыр растворился. Посолите по вкусу.
- Возьмите форму, застелите ее пищевой пленкой. Выложите кашу, посыпьте сыром и охладите.
- Запеките куриные ножки на гриле. Смажьте медом, чтобы получилась карамельная корочка.
- Когда каша остынет, воткните в нее бамбуковые шпажки и разрежьте на кусочки. Подрумяньте на гриле.
Как подавать блюдо
Подавайте куриные голени горячими вместе с полентой. По желанию дополните блюдо овощным салатом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные голени в сметане, а также делились рецептом паприкаша с куриными ножками.
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