Куриные котлеты с белыми грибами и тимьяном: рецепт дня

Готовим сочные котлеты из фарша с жареными грибами

Котлеты из курицы с грибами Фото: Depositphotos

Котлеты из куриного фарша – простое и сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Что сделать их вкус более пикантным, мы рекомендует добавить в фарш жареные белые грибы.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Если вы будете использовать свежие грибы, сначала почистите их и отварите. Замороженные можно добавлять в сковороду прямо из пакета.

Котлеты из куриного фарша с грибами

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

800 г фарша из курицы

1 большая луковица

3-4 веточки тимьяна

300 г белых грибов, свежих или замороженных

100 г цельнозерновой муки

150 мл молока

1 большое яйцо

Растительное масло – по вкусу

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Цельнозерновая мука – для панировки

Способ приготовления:

Репчатый лук нарезать небольшими кубиками и тушить в растительном масле до прозрачности. Добавить мелко нарезанные свежие или замороженные грибы, тушить все вместе 15 минут. Посолить. Смешать в миске фарш, яйцо, молоко и муку. Посолить и поперчить, добавить листики свежего тимьяна. Хорошо перемешать. Добавить остывшие грибы с луком и еще раз перемешать все вместе. Сформировать котлеты, обвалять их в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле до румяной корочки, можно под крышкой.

Совет: вы можете использовать фарш из индейки вместо куриного, а также их смесь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с лесными грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом запеченного мяса с грибами в духовке.

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