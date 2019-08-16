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Куриные котлеты с белыми грибами и тимьяном: рецепт дня

Готовим сочные котлеты из фарша с жареными грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Котлеты из курицы с грибами
Котлеты из курицы с грибами
Фото: Depositphotos

Котлеты из куриного фарша – простое и сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Что сделать их вкус более пикантным, мы рекомендует добавить в фарш жареные белые грибы.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Если вы будете использовать свежие грибы, сначала почистите их и отварите. Замороженные можно добавлять в сковороду прямо из пакета.

Котлеты из куриного фарша с грибами

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 800 г фарша из курицы
  • 1 большая луковица
  • 3-4 веточки тимьяна
  • 300 г  белых грибов, свежих или замороженных
  • 100 г цельнозерновой муки
  • 150 мл молока
  • 1 большое яйцо
  • Растительное масло – по вкусу
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Цельнозерновая мука – для панировки

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Способ приготовления:

  1. Репчатый лук нарезать небольшими кубиками и тушить в растительном масле до прозрачности.
  2. Добавить мелко нарезанные свежие или замороженные грибы, тушить все вместе 15 минут. Посолить.
  3. Смешать в миске фарш, яйцо, молоко и муку. Посолить и поперчить, добавить листики свежего тимьяна. Хорошо перемешать.
  4. Добавить остывшие грибы с луком и еще раз перемешать все вместе.
  5. Сформировать котлеты, обвалять их в муке.
  6. Обжарить с двух сторон на растительном масле до румяной корочки, можно под крышкой.

Совет: вы можете использовать фарш из индейки вместо куриного, а также их смесь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с лесными грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом запеченного мяса с грибами в духовке.

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Источник: Сегодня
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