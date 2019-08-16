Куриные котлеты с белыми грибами и тимьяном: рецепт дня
Готовим сочные котлеты из фарша с жареными грибами
Котлеты из куриного фарша – простое и сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Что сделать их вкус более пикантным, мы рекомендует добавить в фарш жареные белые грибы.
Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:
Если вы будете использовать свежие грибы, сначала почистите их и отварите. Замороженные можно добавлять в сковороду прямо из пакета.
Котлеты из куриного фарша с грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 800 г фарша из курицы
- 1 большая луковица
- 3-4 веточки тимьяна
- 300 г белых грибов, свежих или замороженных
- 100 г цельнозерновой муки
- 150 мл молока
- 1 большое яйцо
- Растительное масло – по вкусу
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Цельнозерновая мука – для панировки
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Способ приготовления:
- Репчатый лук нарезать небольшими кубиками и тушить в растительном масле до прозрачности.
- Добавить мелко нарезанные свежие или замороженные грибы, тушить все вместе 15 минут. Посолить.
- Смешать в миске фарш, яйцо, молоко и муку. Посолить и поперчить, добавить листики свежего тимьяна. Хорошо перемешать.
- Добавить остывшие грибы с луком и еще раз перемешать все вместе.
- Сформировать котлеты, обвалять их в муке.
- Обжарить с двух сторон на растительном масле до румяной корочки, можно под крышкой.
Совет: вы можете использовать фарш из индейки вместо куриного, а также их смесь.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с лесными грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом запеченного мяса с грибами в духовке.
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