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Куриные отбивные с виноградом и розмарином: рецепт дня

Готовим жареное филе с запеченным виноградом и винным соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:43
Куриное филе с виноградом
Куриное филе с виноградом
Фото: Pinterest

Куриная отбивная на сковороде – блюдо из детства. А вот если добавить к нему еще и необычный соус, например, виноградный, обычный обед превратится в ресторанный шедевр. Именно такое блюдо мы и предлагаем вам приготовить.

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Подавать жареное куриное филе с виноградом можно вместе с рисом, картофельным пюре или кускусом. 

Куриное филе с запеченным виноградом и луком

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 450 г микса мелкого красного и зеленого винограда 
  • 1 маленькая красная луковица
  • 4 веточки розмарина плюс для подачи
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. бальзамического уксуса
  • Крупная соль и молотый перец
  • 680 г куриного филе без кожи без костей
  • 1/2 чашки сухого белого вина
  • 1 ст.л. холодного масла

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 230 С. 
  2. Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 0.5 см.
  3. Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув.
  4. Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 0.5-1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца.
  5. В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой.
  6. Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты. 
  7. Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд. 
  8. Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком.
  9. Украсить блюдо свежим розмарином и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего вина из винограда. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из винограда.

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Источник: Сегодня
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