Куриные отбивные с виноградом и розмарином: рецепт дня
Готовим жареное филе с запеченным виноградом и винным соусом
Куриная отбивная на сковороде – блюдо из детства. А вот если добавить к нему еще и необычный соус, например, виноградный, обычный обед превратится в ресторанный шедевр. Именно такое блюдо мы и предлагаем вам приготовить.
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Подавать жареное куриное филе с виноградом можно вместе с рисом, картофельным пюре или кускусом.
Куриное филе с запеченным виноградом и луком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 450 г микса мелкого красного и зеленого винограда
- 1 маленькая красная луковица
- 4 веточки розмарина плюс для подачи
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. бальзамического уксуса
- Крупная соль и молотый перец
- 680 г куриного филе без кожи без костей
- 1/2 чашки сухого белого вина
- 1 ст.л. холодного масла
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 230 С.
- Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 0.5 см.
- Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув.
- Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 0.5-1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца.
- В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой.
- Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты.
- Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд.
- Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком.
- Украсить блюдо свежим розмарином и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего вина из винограда. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из винограда.
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Источник: Сегодня