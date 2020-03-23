Куриные тефтели в сметанно-томатном соусе: рецепт дня

Готовим куриные тефтели с морковью на сковороде

Не знаете, что приготовить на ужин из фарша? Мясные тефтели с рисом, морковью и сметанно-томатным соусом – один из самых простых и удачных рецептов.

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Чтобы сделать блюдо более диетическим, сделайте фарш из курицы или индейки. Куриные тефтели можно подавать вместе с рисом, макаронами, овощами или просто хлебом.

Куриные тефтели в сметанно-томатном соусе

Куриные тефтели для детей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1/2 стакана риса

1 морковь

1 яйцо

Соль, перец

Для соуса:

1 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. сметаны

1 стакан воды или бульона

1 ст.л. муки

Соль, перец

Сушеные итальянские травы

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить лишнюю жидкость. Смешать фарш, морковь, рис и яйцо. Приправить по вкусу. Перемешать получившийся фарш, слепить из него небольшие шарики. Обвалять тефтели в муке и обжарить их на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Для соуса смешать сметану, томатную пасту и муку, добавить стакан воды и приправы. Перемешать, чтобы получилась однородная смесь без комочков. Залить этой смесью тефтели и тушить около 20 минут под закрытой крышкой на слабом огне.

Полезный совет

Тефтели можно не обжаривать, а поместить в форму для выпечки, залить томатно-сметанным соусом и запечь в духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Напомним, ранее мы писали, как сделать рыбные тефтели в томатном соусе с кабачком. "Сегодня" также делились рецептом мясных шариков по-итальянски.

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