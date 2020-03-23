Куриные тефтели в сметанно-томатном соусе: рецепт дня
Готовим куриные тефтели с морковью на сковороде
Не знаете, что приготовить на ужин из фарша? Мясные тефтели с рисом, морковью и сметанно-томатным соусом – один из самых простых и удачных рецептов.
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Чтобы сделать блюдо более диетическим, сделайте фарш из курицы или индейки. Куриные тефтели можно подавать вместе с рисом, макаронами, овощами или просто хлебом.
Куриные тефтели в сметанно-томатном соусе
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 282 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1/2 стакана риса
- 1 морковь
- 1 яйцо
- Соль, перец
Для соуса:
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 ст.л. сметаны
- 1 стакан воды или бульона
- 1 ст.л. муки
- Соль, перец
- Сушеные итальянские травы
Способ приготовления:
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить лишнюю жидкость.
- Смешать фарш, морковь, рис и яйцо. Приправить по вкусу.
- Перемешать получившийся фарш, слепить из него небольшие шарики.
- Обвалять тефтели в муке и обжарить их на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
- Для соуса смешать сметану, томатную пасту и муку, добавить стакан воды и приправы. Перемешать, чтобы получилась однородная смесь без комочков.
- Залить этой смесью тефтели и тушить около 20 минут под закрытой крышкой на слабом огне.
Полезный совет
Тефтели можно не обжаривать, а поместить в форму для выпечки, залить томатно-сметанным соусом и запечь в духовке.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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