Куриный рулет с черносливом на пару: рецепт дня

Вкусная и полезная закуска из курицы

Паровой рулет из куриного филе с черносливом и фаршем – отличная закуска, аппетитная и простая в приготовлении.

Читайте также: Как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами

Куриный рулет на пару можно подавать вместе с зеленым салатом, свежими, паровыми или запеченными овощами, а также с рисом, макаронами или картофелем.

Куриный рулет с черносливом на пару

Куриный рулет с черносливом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 куриное филе

100 г мясного фарша

8 шт. чернослива

1 зубчик

0,5 ч. л. приправы для курицы

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить, разрезать вдоль и отбить между двумя слоями пищевой пленки. Сложить филе внахлест, натереть приправой для курицы. В фарш добавить измельченный чеснок, перемешать и отбить, чтобы он стал более плотным. Выложить колбаску из фарша на куриное филе, сверху разложить чернослив. Аккуратно скрутить рулет, плотно завернуть его в фольгу и положить в пароварку, готовить 20-30 минут. Готовый рулет разрезать на ломтики и подавать с гарниром.

Полезный совет

Для подачи в качестве закуски куриный рулет нужно предварительно охладить.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины с овощами:

Напомним, ранее мы делились рецептом апельсинового пудинга на пару. "Сегодня" также писали, как варить свеклу на пару.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.