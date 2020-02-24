Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куриный рулет с черносливом на пару: рецепт дня

Вкусная и полезная закуска из курицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:14

Паровой рулет из куриного филе с черносливом и фаршем – отличная закуска, аппетитная и простая в приготовлении.

Читайте также:
Как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами

Куриный рулет на пару можно подавать вместе с зеленым салатом, свежими, паровыми или запеченными овощами, а также с рисом, макаронами или картофелем.

Куриный рулет с черносливом на пару

Куриный рулет с черносливом
Куриный рулет с черносливом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 100 г мясного фарша
  • 8 шт. чернослива
  • 1 зубчик
  • 0,5 ч. л. приправы для курицы

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, обсушить, разрезать вдоль и отбить между двумя слоями пищевой пленки.
  2. Сложить филе внахлест, натереть приправой для курицы.
  3. В фарш добавить измельченный чеснок, перемешать и отбить, чтобы он стал более плотным.
  4. Выложить колбаску из фарша на куриное филе, сверху разложить чернослив.
  5. Аккуратно скрутить рулет, плотно завернуть его в фольгу и положить в пароварку, готовить 20-30 минут.
  6. Готовый рулет разрезать на ломтики и подавать с гарниром.

Полезный совет

Для подачи в качестве закуски куриный рулет нужно предварительно охладить.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины с овощами:

Напомним, ранее мы делились рецептом апельсинового пудинга на пару. "Сегодня" также писали, как варить свеклу на пару.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Курник: рецепт знаменитого праздничного пирога с фаршем и грибами Как сварить греческий куриный суп авголемоно Как приготовить вкусный салат из кальмаров с кукурузой и яйцом Запеченная куриная грудка в лимонном соке: рецепт дня
курица рецепт чернослив фарш рулет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Сегодня, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Сегодня, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Сегодня, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Сегодня, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Сегодня, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Сегодня, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Сегодня, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Сегодня, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Сегодня, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 08:38Fun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

22 февраляFun

Мужчина удивил реакцией на пинок слона: забавное видео

22 февраляFun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

22 февраляFun

22 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
64-річна Доліна шокувала мережу спотвореним обличчям (фото)
64-річна Доліна шокувала мережу спотвореним обличчям (фото)
Ученые нашли связь между стрессом и полом будущего ребенка
Ученые нашли связь между стрессом и полом будущего ребенка
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть