Куриный рулет с черносливом на пару: рецепт дня
Вкусная и полезная закуска из курицы
Паровой рулет из куриного филе с черносливом и фаршем – отличная закуска, аппетитная и простая в приготовлении.
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Куриный рулет на пару можно подавать вместе с зеленым салатом, свежими, паровыми или запеченными овощами, а также с рисом, макаронами или картофелем.
Куриный рулет с черносливом на пару
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 100 г мясного фарша
- 8 шт. чернослива
- 1 зубчик
- 0,5 ч. л. приправы для курицы
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, обсушить, разрезать вдоль и отбить между двумя слоями пищевой пленки.
- Сложить филе внахлест, натереть приправой для курицы.
- В фарш добавить измельченный чеснок, перемешать и отбить, чтобы он стал более плотным.
- Выложить колбаску из фарша на куриное филе, сверху разложить чернослив.
- Аккуратно скрутить рулет, плотно завернуть его в фольгу и положить в пароварку, готовить 20-30 минут.
- Готовый рулет разрезать на ломтики и подавать с гарниром.
Полезный совет
Для подачи в качестве закуски куриный рулет нужно предварительно охладить.
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Источник: Сегодня