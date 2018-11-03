Кусочками и целиком: два рецепта запеченной тыквы с сыром

Запеченную тыкву можно подавать как основное блюдо или гарнир

Запеченная тыква в духовке с сыром Фото: depositphotos.com

Запекание – самый удачный способ приготовления тыквы. Запечь тыкву не составляет большого труда, а между тем, это полноценное сытное блюдо.

Запеченная тыква кусочками с моцареллой

Запеченная тыква с сыром кусочками Фото: receptam.net

Ингредиенты:

Тыква (уже очищенные и подготовленные кусочки) – 600 г

Моцарелла – 300 г

Пармезан – 100 г

Томаты в собственном соку кусочками – 400 г

Лук-шалот – 2 шт

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 4 ст.л.

Тимьян – 2 веточки

Мука для присыпки – 3 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Тыкву очищаем и нарезаем средними кубиками. Обваливаем в муке и обжариваем до золотистого цвета в небольшом количестве оливкового масла. Выкладываем на бумажное полотенце и оставляем. В сковороде разогреваем оливковое масло, до золотистого цвета обжариваем в нем чеснок и отбрасываем его, мелко нарубленный лук шалот обжариваем в течении 5 минут, добавляем томаты, соль, перец, обжариваем на среднем огне постоянно помешивая в течении 15 минут. Разогреваем духовку до 200 градусов. Моцареллу нарезаем небольшими кубиками. Пармезан трем на мелкую терку. В жароупорную форму выкладываем тыкву, поливаем ее соусом, выкладываем мелко рубленные тимьян, присыпаем моцареллой, сверху – пармезан, в зависимости от формы все делаем или в один, или в два слоя. Отправляем в духовку на 25 минут. Выкладываем тыкву с сыром и соусом на теплое блюдо, можем присыпать смесью итальянских трав.

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Запеченная целиком тыква с сыром

Запеченная тыква целиком с сыром Фото: receptam.net

Ингредиенты:

Тыква – 1 шт (до 1,5 кг)

Сыр грюйер – 200 г

Сыр пармезан – 50 г

Сливки 10% – 200 мл

Тимьян – 1 веточка

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Тыкву моем, сушим, срезаем верхушку, вынимаем столовой ложкой семечки. Сыр грюйер натираем на крупной терке и отправляем внутрь тыквы, затем заливаем все сливками, сверху выкладываем слой пармезана. Между верхним краем тыквы и начинкой должно оставаться небольшое пространство, примерно четверть объема, иначе все содержимое окажется снаружи после 15 минут в духовке. Солим, перчим, добавляем веточку тимьяна, накрываем срезанной верхушкой и отправляем на 1 час в духовку и готовим при 180 градусах. Снаружи тыква может слегка подгореть, но это не страшно. Готовая мякоть должна легко прокалываться вилкой. Подаем тыкву горячей в суповых тарелках, вычерпываем мякоть вместе со сливочным соусом.

Совет: Сыр грюйер можно заменить чеддером или пекорино, по вкусу добавить табаско и мускатный орех.

Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья: