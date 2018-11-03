Кусочками и целиком: два рецепта запеченной тыквы с сыром
Запеченную тыкву можно подавать как основное блюдо или гарнир
Запекание – самый удачный способ приготовления тыквы. Запечь тыкву не составляет большого труда, а между тем, это полноценное сытное блюдо.
Запеченная тыква кусочками с моцареллой
Ингредиенты:
- Тыква (уже очищенные и подготовленные кусочки) – 600 г
- Моцарелла – 300 г
- Пармезан – 100 г
- Томаты в собственном соку кусочками – 400 г
- Лук-шалот – 2 шт
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 4 ст.л.
- Тимьян – 2 веточки
- Мука для присыпки – 3 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Тыкву очищаем и нарезаем средними кубиками. Обваливаем в муке и обжариваем до золотистого цвета в небольшом количестве оливкового масла. Выкладываем на бумажное полотенце и оставляем.
- В сковороде разогреваем оливковое масло, до золотистого цвета обжариваем в нем чеснок и отбрасываем его, мелко нарубленный лук шалот обжариваем в течении 5 минут, добавляем томаты, соль, перец, обжариваем на среднем огне постоянно помешивая в течении 15 минут.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Моцареллу нарезаем небольшими кубиками. Пармезан трем на мелкую терку.
- В жароупорную форму выкладываем тыкву, поливаем ее соусом, выкладываем мелко рубленные тимьян, присыпаем моцареллой, сверху – пармезан, в зависимости от формы все делаем или в один, или в два слоя. Отправляем в духовку на 25 минут.
- Выкладываем тыкву с сыром и соусом на теплое блюдо, можем присыпать смесью итальянских трав.
Запеченная целиком тыква с сыром
Ингредиенты:
- Тыква – 1 шт (до 1,5 кг)
- Сыр грюйер – 200 г
- Сыр пармезан – 50 г
- Сливки 10% – 200 мл
- Тимьян – 1 веточка
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Тыкву моем, сушим, срезаем верхушку, вынимаем столовой ложкой семечки.
- Сыр грюйер натираем на крупной терке и отправляем внутрь тыквы, затем заливаем все сливками, сверху выкладываем слой пармезана. Между верхним краем тыквы и начинкой должно оставаться небольшое пространство, примерно четверть объема, иначе все содержимое окажется снаружи после 15 минут в духовке.
- Солим, перчим, добавляем веточку тимьяна, накрываем срезанной верхушкой и отправляем на 1 час в духовку и готовим при 180 градусах. Снаружи тыква может слегка подгореть, но это не страшно. Готовая мякоть должна легко прокалываться вилкой.
- Подаем тыкву горячей в суповых тарелках, вычерпываем мякоть вместе со сливочным соусом.
Совет: Сыр грюйер можно заменить чеддером или пекорино, по вкусу добавить табаско и мускатный орех.
Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву.
Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:
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Источник: receptam.net