Латкес: как приготовить хрустящие картофельные оладьи

В первых рецептах латкес готовили из натертого сыра или перьев лука

Латкес – еврейское блюдо из картофеля, очень похоже на драники. Хрустящие, поджаристые, с легким ароматом чеснока, эти картофельные оладьи нравятся всем. Они традиционно жарятся в большом количестве растительного масла. К столу латкес подают вместе с яблочным муссом или сметаной.

Латкес: рецепт в домашних условиях

Латкес готовят из картошки Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг крахмалистого картофеля

3 зубчика чеснока

1 яйцо

4 ст.л. картофельного крахмала

1/2 ч.л. семян сельдерея

Соль, перец

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Способ приготовления:

Очищенный картофель натереть на крупной терке, чеснок – на мелкой. Все ингредиенты перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая по столовой ложке теста, жарить оладьи с двух сторон до светло-коричневого цвета.

Как подавать латкес

Переложить латкес на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Держать в тепле, пока жарятся остальные оладьи. Подавать на стол с натуральным йогуртом или сметаной и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники с грибами и сыром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом драников с кабачками и цветной капустой.

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