Латкес: как приготовить хрустящие картофельные оладьи
В первых рецептах латкес готовили из натертого сыра или перьев лука
Латкес – еврейское блюдо из картофеля, очень похоже на драники. Хрустящие, поджаристые, с легким ароматом чеснока, эти картофельные оладьи нравятся всем. Они традиционно жарятся в большом количестве растительного масла. К столу латкес подают вместе с яблочным муссом или сметаной.
Латкес: рецепт в домашних условиях
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 268 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг крахмалистого картофеля
- 3 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 4 ст.л. картофельного крахмала
- 1/2 ч.л. семян сельдерея
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Очищенный картофель натереть на крупной терке, чеснок – на мелкой.
- Все ингредиенты перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая по столовой ложке теста, жарить оладьи с двух сторон до светло-коричневого цвета.
Как подавать латкес
Переложить латкес на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Держать в тепле, пока жарятся остальные оладьи. Подавать на стол с натуральным йогуртом или сметаной и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники с грибами и сыром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом драников с кабачками и цветной капустой.
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