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Латкес: как приготовить хрустящие картофельные оладьи

Сегодня, 10:25

В первых рецептах латкес готовили из натертого сыра или перьев лука

Латкес – еврейское блюдо из картофеля, очень похоже на драники. Хрустящие, поджаристые, с легким ароматом чеснока, эти картофельные оладьи нравятся всем. Они традиционно жарятся в большом количестве растительного масла. К столу латкес подают вместе с яблочным муссом или сметаной.

Латкес: рецепт в домашних условиях

Латкес готовят из картошки
Латкес готовят из картошки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг крахмалистого картофеля
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. картофельного крахмала
  • 1/2 ч.л. семян сельдерея
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель натереть на крупной терке, чеснок – на мелкой.
  2. Все ингредиенты перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая по столовой ложке теста, жарить оладьи с двух сторон до светло-коричневого цвета.

Как подавать латкес

Переложить латкес на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Держать в тепле, пока жарятся остальные оладьи. Подавать на стол с натуральным йогуртом или сметаной и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники с грибами и сыром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом драников с кабачками и цветной капустой.

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Источник: Сегодня
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