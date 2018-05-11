Лайфхак: что делать, если вы пересолили соус

Пересоленное блюдо можно исправить

Спасти пересоленный томатный соус поможет коричневый сахар Фото: freepik.com

Пересоленный соус – настоящий кошмар для любого кулинара. Но не спешите выливать его в унитаз. Мы поделимся советами, которые помогут спасти испорченное блюдо.

Если вы пересолили французский сливочный или масляный соус, разбавьте его сливками или добавьте немного коричневого сахара.

Нейтрализовать соль в томатных соусах также поможет коричневый сахар. Благодаря своей сладости он создаст вкусовой контраст.

В более легкий соус, например, на травяной основе, выжмите немного лимона; его кислота поможет сбалансировать соленость.

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То же самое касается и консистенции соуса. Если соус был слишком сильно уварен, разбавьте его несоленым бульоном. Добавление вина – еще один вариант, хотя это немного рискованно; если алкоголь не испарится полностью, соус станет горьким. Если вы решили добавить вино, то будьте готовы тушить соус еще некоторое время, пока спирт не выпарится.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как можно использовать залежавшиеся овощи и фрукты. Мы также писали о самых полезных сочетаниях свежевыжатых соков. Кроме этого, мы делились рецептом пасты с индейкой в томатном соусе.

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