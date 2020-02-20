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Лайфхак: как почистить и разрезать авокадо

Как почистить авокадо в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Авокадо полезно богатыми жирами
Авокадо полезно богатыми жирами
Фото: freepik.com

Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что делает его превосходной основой для различных блюд: смузи, салатов, соусов и сэндвичей. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.

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Если вам попалось неспелое авокадо, заверните его в бумажный пакет и оставьте при комнатной температуре на несколько дней.

Как разрезать и почистить авокадо

Внутри авокадо – довольно большая косточка
Внутри авокадо – довольно большая косточка
Фото: freepik.com

Что нужно:

  • Авокадо
  • Нож
  • Разделочная доска
  • Полотенце

Что делать:

  1. Помойте авокадо и протрите его полотенцем.
  2. Поставьте фрукт на разделочную доску и разрежьте пополам вокруг косточки. Разделите на две части.
  3. Косточку можно извлечь руками, с помощью ложки или короткого ножа, воткнув его в ядрышко.
  4. Если вам нужно пюре из авокадо, например, для соуса гуакамоле, вы можете выскоблить мякоть ложкой. Если планируете готовить салат, разрежьте авокадо прямо в кожуре на квадратики или тонкие ломтики. Не страшно, если вы прорежете ее насквозь.

Полезный совет

Как почистить авокадо за три секунды
Как почистить авокадо за три секунды
Фото: freepik.com

Если вы хотите очистить целый плод авокадо, сделайте это с помощью овощечистки. А чтобы снять кожуру с половинок фрукта, просто подденьте и потяните кожицу. Если авокадо спелое, она легко отойдет.

Смотрите видео, за что так любят авокадо:

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами.

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Источник: Сегодня
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