Лайфхак: как почистить и разрезать авокадо
Как почистить авокадо в домашних условиях
Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что делает его превосходной основой для различных блюд: смузи, салатов, соусов и сэндвичей. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.
Если вам попалось неспелое авокадо, заверните его в бумажный пакет и оставьте при комнатной температуре на несколько дней.
Как разрезать и почистить авокадо
Что нужно:
- Авокадо
- Нож
- Разделочная доска
- Полотенце
Что делать:
- Помойте авокадо и протрите его полотенцем.
- Поставьте фрукт на разделочную доску и разрежьте пополам вокруг косточки. Разделите на две части.
- Косточку можно извлечь руками, с помощью ложки или короткого ножа, воткнув его в ядрышко.
- Если вам нужно пюре из авокадо, например, для соуса гуакамоле, вы можете выскоблить мякоть ложкой. Если планируете готовить салат, разрежьте авокадо прямо в кожуре на квадратики или тонкие ломтики. Не страшно, если вы прорежете ее насквозь.
Полезный совет
Если вы хотите очистить целый плод авокадо, сделайте это с помощью овощечистки. А чтобы снять кожуру с половинок фрукта, просто подденьте и потяните кожицу. Если авокадо спелое, она легко отойдет.
Смотрите видео, за что так любят авокадо:
Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами.
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