Лайфхак: как быстро и легко очистить ягоды от косточек

С помощью этого видео вы научитесь без труда чистить клубнику, вишню и абрикосы

"Ранок з Україною" (Телеканал Україна)

Варенье, джем, повидло и конфитюр – вкуснейшее лакомство. Как их приготовить, вы отлично знаете. Также вам хорошо известно, насколько бывает сложно очистить ягоды от косточек. Телеведущий Сергей Ливадный рассказал, как убрать косточки легко и весело.

Как очистить клубнику от плодоножек

Клубнику лучше всего чистить трубочкой для коктейлей. Для этого прокалываем ягоду в самом низу: хвостик останется в трубочке, а сама ягода будет полностью очищена. Благодаря такому методу очистить килограмм клубники можно всего за несколько минут. Но самое ценное, что вся грязь и все микробы, которые живут под "хвостиком", удалятся полностью.

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Как убрать косточки из вишен и черешни

Удалить косточки из черешен и вишен можно двумя эффективными способами. Первый подойдет для тех, кому нужна целая ягода. Лучший инструмент для этого – обыкновенная шпилька для волос. Благодаря ей косточки из килограмма вишен можно удалить всего лишь за 5 минут.

Если вам нужно сделать это еще быстрее, без бутылки не обойтись. Ставим на стол пустую винную бутылку и берем в руки шпажку. Вишню устанавливаем на горлышко, вставляем шпажку и протыкаем. Так косточка упадет в бутылку, а ягода останется у вас в руках.

Как убрать косточки из абрикосов

С абрикосами еще проще. Если вы хотите достать косточку, не разрывая фрукт, проколите фрукт снизу деревянной шпажкой. Косточка сама выйдет сверху.

Пусть чистка фруктов станет для вас самым приятным занятием на земле!

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