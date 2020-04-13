Лайфхак: как исправить пересоленный плов

Что делать, если вы пересолили готовый плов

Пересоленный плов с мясом – настоящий кошмар для любого кулинара. Но выбросить блюдо и приготовить новое – не единственный вариант. Мы поделимся советами, которые помогут спасти испорченный плов.

Как исправить плов, если он пересолен

Сухофрукты помогут исправить пересоленный плов Фото: freepik.com

Эффективный способ — марлевый пакетик с рисом. Возьмите большую горсть сырой крупы, тщательно промойте ее, поместите в марлевый мешочек и погрузите в только что приготовленное горячее блюдо. Оставьте рис в марле на 20-30 минут, причем периодически перемещайте, чтобы он вбирал соль во всех слоях. При необходимости влейте немного кипятка или бульона, чтобы плов не стал сухим.

Если вы немного переборщили с солью, добавьте в блюдо предварительно замоченные сухофрукты (изюм, чернослив, курагу). Эти ингредиенты разбавят соленость и придадут плову пикантный вкус.

Отличный способ, который поможет убрать лишнюю соль из плова – сырой картофель. Очистите один или несколько корнеплодов среднего размера, утопите их в рисе, проварите 5-15 минут – картошка вберет в себя лишнюю соль. Затем аккуратно достаньте шумовкой. Читайте также: Как приготовить быстрый плов с курицей и сухофруктами

В пересоленный плов можно добавить порцию жареных овощей и/или вареного риса.

Если плов слегка пересолен, попробуйте добавить что-нибудь кислое: лимонный сок, винный или яблочный уксус. Это поможет отвлечь вкусовые рецепторы.

Можно достать часть пересоленного риса шумовкой, промыть в холодной воде и добавить назад. После этого нужно будет прогреть блюдо.

Популярный вариант устранения ошибки – добавление гранатовых зернышек. Нестандартный вкус маскирует легкий пересол. Можно использовать и другие кислые ягоды.

Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту Алексея Суханова:

Если вы пересолили плов в мультиварке или на сковороде, используйте любой из указанных выше способов.

На заметку

Чтобы не испортить плов в дальнейшем, добавляйте соль в конце процесса, примерно за 5-10 минут до полной готовности и выключения огня. Если вы сделаете это раньше, то вся жидкость выпарится из-за термического воздействия, а соль останется.

Напомним, ранее мы писали, как спасти пересоленный суп. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, что делать, если вы пересолили соус.

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