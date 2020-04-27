Лайфхак: как избавить блюдо от лишнего жира

Убрать лишний жир довольно легко

Приготовленное блюдо оказалось слишком жирным? Не спешите расстраиваться, ведь существует несколько простых способов избавить еду от лишнего жира за пять минут.

Как убрать жир из рагу или супа

Самый простой способ – дождаться, пока еда остынет. Капли жира затвердеют и соберутся сверху, после чего их можно будет убрать ложкой.

Овощное рагу с мясом Фото: Depositphotos

Жирные рагу или суп можно избавить от лишнего жира, даже не остужая. Просто высыпьте на поверхность жидкости кубики льда. Когда жир соберется в плотные капли, соберите его шумовкой вместе с остатками льда.

Есть еще один вариант: заверните в белую салфетку кубик льда и проведите им по поверхности блюда. Лед притянет лишний жир как магнит и излишек останется на салфетке.

Как убрать жир с холодца

Холодный жир можно снять ложкой Фото: Depositphotos

Чтобы готовый холодец не был покрыт слоем жира, его нужно предварительно снять. Удобнее всего это делать широкой плоской ложкой. Можно, процедив, перелить бульон в широкую посуду и вынести на холод. Пока будете разбираться с мясом, жир застынет, и его можно будет легко убрать ложкой.

Смотрите видео, как сделать холодец от Лилии Ребрик:

Как убрать жир с бульона

Куриный бульон с овощами и паутинкой Фото: freepik.com

Аккуратно вычерпайте горячий жир ложкой, пока в ложке не начнет попадаться бульон. Затем возьмите несколько слоев кухонного бумажного полотенца и плашмя опустите на поверхность бульона. Бумага пропитается жиром и останется плавать сверху. Выньте ее шумовкой и повторите с новым листком столько раз, сколько потребуется. Только убедитесь, что бумажные полотенца не ароматизированы.

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