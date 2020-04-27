Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как избавить блюдо от лишнего жира

Убрать лишний жир довольно легко

Ирина Павлина
Сегодня, 13:46

Приготовленное блюдо оказалось слишком жирным? Не спешите расстраиваться, ведь существует несколько простых способов избавить еду от лишнего жира за пять минут.

Как убрать жир из рагу или супа

Самый простой способ – дождаться, пока еда остынет. Капли жира затвердеют и соберутся сверху, после чего их можно будет убрать ложкой.

Овощное рагу с мясом
Овощное рагу с мясом
Фото: Depositphotos

Жирные рагу или суп можно избавить от лишнего жира, даже не остужая. Просто высыпьте на поверхность жидкости кубики льда. Когда жир соберется в плотные капли, соберите его шумовкой вместе с остатками льда.

Читайте также:
Лайфхак: как спасти пересоленную рисовую кашу

Есть еще один вариант: заверните в белую салфетку кубик льда и проведите им по поверхности блюда. Лед притянет лишний жир как магнит и излишек останется на салфетке.

Как убрать жир с холодца

Холодный жир можно снять ложкой
Холодный жир можно снять ложкой
Фото: Depositphotos

Чтобы готовый холодец не был покрыт слоем жира, его нужно предварительно снять. Удобнее всего это делать широкой плоской ложкой. Можно, процедив, перелить бульон в широкую посуду и вынести на холод. Пока будете разбираться с мясом, жир застынет, и его можно будет легко убрать ложкой.

Смотрите видео, как сделать холодец от Лилии Ребрик:

Как убрать жир с бульона

Куриный бульон с овощами и паутинкой
Куриный бульон с овощами и паутинкой
Фото: freepik.com

Аккуратно вычерпайте горячий жир ложкой, пока в ложке не начнет попадаться бульон. Затем возьмите несколько слоев кухонного бумажного полотенца и плашмя опустите на поверхность бульона. Бумага пропитается жиром и останется плавать сверху. Выньте ее шумовкой и повторите с новым листком столько раз, сколько потребуется. Только убедитесь, что бумажные полотенца не ароматизированы.

Напомним, ранее мы писали, как легко почистить селедку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как открыть вино без штопора.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Взбитое клубничное молоко: рецепт нового трендового напитка Как приготовить молодую картошку в мультиварке со сметаной Как приготовить кордон блю по классическому рецепту Как отделить яичный желток от белка: три проверенных способа
жир рецепт лайфхак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Как организм человека приобретает иммунитет к коронавирусу?
Как организм человека приобретает иммунитет к коронавирусу?

Популярные статьи

Сегодня, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

Вчера, 14:58Смотрите на OLL.TV

34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

Вчера, 14:57Food

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 09:25Wellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

Вчера, 08:36Fun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Вчера, 04:57Fun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляШоу-бизнес

"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

25 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляFood

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

25 апреляШоу-бизнес

"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

25 апреляАфиша

Рене Зеллвегер – 51! Лучшие роли несравненной актрисы

24 апреляШоу-бизнес

Главное за неделю: Ольга Сумская стала бабушкой, а Оля Фреймут заявила об уходе с телевидения

24 апреляШоу-бизнес

Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

24 апреляTravel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Новости партнеров

Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся с новой силой (фото)
Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся с новой силой (фото)
Жареные домашние пирожки на кефире
Жареные домашние пирожки на кефире
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Пирог-находка, быстрая и вкусная выпечка к завтраку
Пирог-находка, быстрая и вкусная выпечка к завтраку