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Лайфхак: как легко почистить лук

Сегодня, 15:17

Лучший способ почистить репчатый лук дома

Лук добавляют в большинство салатов, супов и гарниров, используют при приготовлении котлет, драников, вареников, запеканок. Он придает готовым блюдам остроту, пикантность и аромат.

Если вы хотите научиться чистить лук за считанные секунды, обязательно воспользуйтесь нашим простым лайфхаком. Благодаря ему вы научитесь снимать шелуху быстро, правильно и без слез. Такой способ подходит для желтого, белого и красного лука, а также лука-шалот.

Как чистить лук правильно

Луковицу следует разрезать пополам
Луковицу следует разрезать пополам
Фото: Depositphotos

Что нужно:

  • Лук репчатый
  • Острый нож
  • Разделочная доска

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Что делать:

  1. Взять репчатый лук, отрезать верхнюю и нижнюю часть.
  2. Затем разрезать луковицу пополам и выложить на разделочную доску срезом вниз.
  3. Поддеть шелуху и снять ее. Вот и все, репчатый лук готов к нарезке.

Смотрите видео, как испечь ароматный луковый хлеб дома:

Напомним, ранее мы писали, как вырастить лук и другую зелень в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить знаменитый французский луковый суп.

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Источник: Сегодня
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