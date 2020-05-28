Лайфхак: как легко почистить лук
Лучший способ почистить репчатый лук дома
Лук добавляют в большинство салатов, супов и гарниров, используют при приготовлении котлет, драников, вареников, запеканок. Он придает готовым блюдам остроту, пикантность и аромат.
Если вы хотите научиться чистить лук за считанные секунды, обязательно воспользуйтесь нашим простым лайфхаком. Благодаря ему вы научитесь снимать шелуху быстро, правильно и без слез. Такой способ подходит для желтого, белого и красного лука, а также лука-шалот.
Как чистить лук правильно
Что нужно:
- Лук репчатый
- Острый нож
- Разделочная доска
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Что делать:
- Взять репчатый лук, отрезать верхнюю и нижнюю часть.
- Затем разрезать луковицу пополам и выложить на разделочную доску срезом вниз.
- Поддеть шелуху и снять ее. Вот и все, репчатый лук готов к нарезке.
Смотрите видео, как испечь ароматный луковый хлеб дома:
Напомним, ранее мы писали, как вырастить лук и другую зелень в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить знаменитый французский луковый суп.
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