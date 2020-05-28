Лайфхак: как легко почистить лук

Лучший способ почистить репчатый лук дома

Лук добавляют в большинство салатов, супов и гарниров, используют при приготовлении котлет, драников, вареников, запеканок. Он придает готовым блюдам остроту, пикантность и аромат.

Если вы хотите научиться чистить лук за считанные секунды, обязательно воспользуйтесь нашим простым лайфхаком. Благодаря ему вы научитесь снимать шелуху быстро, правильно и без слез. Такой способ подходит для желтого, белого и красного лука, а также лука-шалот.

Как чистить лук правильно

Луковицу следует разрезать пополам Фото: Depositphotos

Что нужно:

Лук репчатый

Острый нож

Разделочная доска

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Что делать:

Взять репчатый лук, отрезать верхнюю и нижнюю часть. Затем разрезать луковицу пополам и выложить на разделочную доску срезом вниз. Поддеть шелуху и снять ее. Вот и все, репчатый лук готов к нарезке.

Смотрите видео, как испечь ароматный луковый хлеб дома:

Напомним, ранее мы писали, как вырастить лук и другую зелень в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить знаменитый французский луковый суп.

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