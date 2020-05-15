Лайфхак: как очистить овощи от семян

Убрать семена из овощей можно разными способами

Иногда по рецепту требуется, чтобы овощи были без семян. Их можно легко удалить с помощью подручных средств: ножа, чайной ложки или ложки для мороженого.

В нашей статье мы расскажем о самых простых способах избавить овощи от семян в домашних условиях.

Как очистить овощи от семян: огурцы, тыкву и кабачки

Выскоблить семена можно ложкой для мороженого или нуазеткой Фото: Pinterest

Для этого воспользуйтесь специальной ложкой для мороженого или нуазеткой (ножом для вырезания дыни). Эти инструменты похожи по форме, но разные по размеру. Их слегка заостренные края помогут без проблем избавиться от семечек. Такой прием актуален для огурцов, кабачков, тыквы и многих других овощей и фруктов (папайи, дыни).

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Как очистить овощи от семян: болгарский перец

Как очистить перец от семян Фото: Depositphotos

Положите перец на разделочную доску боком и отрежьте плодоножку и донышко. Поставьте его на один из срезов. Вставьте нож в отверстие между мякотью перца и семенами. Аккуратно ведя лезвием вдоль стенки овоща, разрежьте все мембраны и выньте сердцевину. Затем перец можно нарезать кольцами.

Смотрите видео, как продлить свежесть зелени:

Еще один способ – разрежьте перец вдоль на две половины и ножом отделите мякоть от сердцевины. Теперь перец можно резать на кусочки.

Как очистить овощи от семян: помидоры

Убрать семена помидоров можно чайной ложкой Фото: Pinterest

Разрежьте помидоры пополам. Чайной ложкой выньте сердцевину с семенами. Нарежьте томаты кубиками и откиньте их на дуршлаг на несколько минут, чтобы убрать излишек жидкости.

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