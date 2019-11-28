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Как украсить елку своими руками на Новый год: видео

Украшаем елку на Новый год Крысы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Новый год 2020 уже на пороге, и самое время думать, как украшать елку. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала, как декорировать дерево совсем как в новогодних фильмах.

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Как выбрать елку на Новый год

Как украсить елку 2020
Как украсить елку 2020
Фото: freepik.com

  • Купите сосну с деревянной подставкой – она более пышная и красивая, чем обычная ель. Только закрепите ее не на полу, а на столике. Так будет лучше видно все игрушки, и фото получатся красивее.
  • Нижний ярус и подставку задрапируйте красной бархатной тканью.

Как украсить елку на Новый год

Винтажные игрушки – в тренде
Винтажные игрушки – в тренде
Фото: Pexels

  • Проблема украсить сосну заключается в том, что у нее очень массивные ветки. Поэтому выбирайте игрушки большого размера. Например, заверните картонные коробочки в подарочную бумагу и разместите их на ветвях.
  • Завяжите мягким игрушками (медвежатам, кроликам) красивые банты и повесьте на елку.
  • Мелкие игрушки, которые не подходят для массивного дерева, также можно использовать. Но не просто развешать, а сделать из них гирлянды. Возьмите ленту и нанижьте игрушки через каждые 10 см.
  • Кстати, сейчас очень популярный тренд – украшать елку игрушками советских времен. Поэтому самое время стряхнуть с таких украшений пыль – именно они сделают ваше новогоднее дерево особенным.

Как необычно украсить елку

Украсьте елку конфетами и семейными фото
Украсьте елку конфетами и семейными фото
Фото: Pexels

Обязательно добавьте к декору конфеты – это точно понравится вашим детям. Или используйте печенье. И напоследок – дополните вашу "красавицу" семейными фото, на которых вы очень счастливы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить необычные сладкие подарки своими руками. Кроме этого, "Сегодня" делились пошаговой инструкцией, как сделать рождественский венок.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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