Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как правильно разогреть пиццу в микроволновке

Сегодня, 09:06

Чтобы пицца осталась вкусной после разогрева, нужно знать несколько секретов

Нет ничего плохого в том, чтобы перекусить холодной пиццей прямо из холодильника, но если вы хотите разогреть выпечку, у вас есть несколько вариантов. Можно освежить подсохшее тесто с помощью сковороды, духовки или тостера. Но если вам доступна только микроволновая печь, мы расскажем, как добиться наилучших результатов.

В микроволновку с пиццей нужно поставить стакан воды
В микроволновку с пиццей нужно поставить стакан воды
Фото: Depositphotos

Вопреки распространенному мнению, в микроволновой печи можно разогревать еду, не испортив ее вкус, в том числе и пиццу. Но если просто поставить ее в микроволновую печь, тесто может пересохнуть и стать очень твердым. К счастью, есть удобный способ "оживить" вчерашнюю пиццу в микроволновой печи, чтобы тесто стало хрустящим, но не жестким. В чем заключается секрет? Просто нагрейте неполный стакан воды вместе с пиццей.

Читайте также:
Рецепт шоколадного кекса в микроволновке

Все, что вам нужно сделать, это поставить стакан воды, пригодный для использования в микроволновой печи, в СВЧ-печь рядом с пиццей. Нагревайте примерно 45 секунд, и все! Ваша пицца будет выглядеть так же и иметь такой же вкус, как и пицца, доставленная вам вчера вечером.

Смотрите видео, как приготовить пиццу "Маргарита":

А если вам нравится более хрустящая корочка, вы можете добиться такой текстуры, добавив пергаментную бумагу. Положите пиццу на лист или оберните им ломтики. Вы можете разогреть пиццу как обычно, но в микроволновке она станет вкуснее за долю времени, необходимого для повторного нагрева в стандартной духовке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как замесить идеальное тесто для пиццы, а также делились рецептом запеченной картошки в микроволновке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины Как быстро избавиться от плохого настроения: лайфхак психолога Что приготовить на обед из кабачков: три легких рецепта Как приготовить пиццу Пеперони без дрожжей
пицца полезные советы микроволновка лайфхак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Як день тижня, в який народилася людина, впливає на її характер
Як день тижня, в який народилася людина, впливає на її характер
Почему мы кричим на своих детей и как перестать это делать
Почему мы кричим на своих детей и как перестать это делать
Українське кохання Бонда Куриленко показала пляжне фото
Українське кохання Бонда Куриленко показала пляжне фото
Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо
Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

25 августаШоу-бизнес

Аптечный блогер Екатерина Диденко выходит замуж спустя полгода после смерти мужа – СМИ

25 августаШоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Новости партнеров

Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
"Більше на мужика схоже": Повалій шокувала неприродним фото
"Більше на мужика схоже": Повалій шокувала неприродним фото
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Сніжана Єгорова публічно образила українських солдатів
Сніжана Єгорова публічно образила українських солдатів
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
За что актер Казаков провел год в тюрьме?
За что актер Казаков провел год в тюрьме?
MARUV завела мережу новими гарячими фото
MARUV завела мережу новими гарячими фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять