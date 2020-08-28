Лайфхак: как правильно разогреть пиццу в микроволновке

Чтобы пицца осталась вкусной после разогрева, нужно знать несколько секретов

Нет ничего плохого в том, чтобы перекусить холодной пиццей прямо из холодильника, но если вы хотите разогреть выпечку, у вас есть несколько вариантов. Можно освежить подсохшее тесто с помощью сковороды, духовки или тостера. Но если вам доступна только микроволновая печь, мы расскажем, как добиться наилучших результатов.

В микроволновку с пиццей нужно поставить стакан воды Фото: Depositphotos

Вопреки распространенному мнению, в микроволновой печи можно разогревать еду, не испортив ее вкус, в том числе и пиццу. Но если просто поставить ее в микроволновую печь, тесто может пересохнуть и стать очень твердым. К счастью, есть удобный способ "оживить" вчерашнюю пиццу в микроволновой печи, чтобы тесто стало хрустящим, но не жестким. В чем заключается секрет? Просто нагрейте неполный стакан воды вместе с пиццей.

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Все, что вам нужно сделать, это поставить стакан воды, пригодный для использования в микроволновой печи, в СВЧ-печь рядом с пиццей. Нагревайте примерно 45 секунд, и все! Ваша пицца будет выглядеть так же и иметь такой же вкус, как и пицца, доставленная вам вчера вечером.

Смотрите видео, как приготовить пиццу "Маргарита":

А если вам нравится более хрустящая корочка, вы можете добиться такой текстуры, добавив пергаментную бумагу. Положите пиццу на лист или оберните им ломтики. Вы можете разогреть пиццу как обычно, но в микроволновке она станет вкуснее за долю времени, необходимого для повторного нагрева в стандартной духовке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как замесить идеальное тесто для пиццы, а также делились рецептом запеченной картошки в микроволновке.

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