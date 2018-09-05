Лайфхак: как правильно сервировать стол к ужину

С помощью этого видео вы научитесь сервировать стол к ужину

Сегодня будем заниматься таким приятным делом, как сервировка стола. Каждая хозяйка должна знать, как правильно сервировать стол. И каждый, кто ходит в гости и хотя бы изредка бывает в ресторанах, обязан знать столовый этикет.

Стол на завтрак, обед и ужин накрывают по-разному. Но сегодня мы поговорим о классическом столовом этикете ужина – как в приличном ресторане.

Для начала – скатерть. Она должна быть белой, но допускается и серый цвет. От края стола она должна свисать ровно на 25 сантиметров, и обязательно иметь декоративные тканевые салфетки. Именно они задают нужный тон и настроение. Когда ваш стол надел "платье", его следует украсить.

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Самая нижняя тарелка – главная. Из нее не едят, она защищает скатерть от пятен. Сверху должна стоять тарелка для основных блюд, следующая – для салатов и супов. Блюдце для хлеба и бутербродов ставят в левом верхнем углу. Не забываем и о столовых приборах – слева вилки, справа – ножи и ложки. Перед тарелкой должна быть десертная ложечка, а хлебный нож лежать на блюдце для бутербродов. В верхнем правом углу ставят бокалы для воды и спиртных напитков.

Сервировка стола для ужина Фото: скриншот

Все очень просто! Теперь вы готовы прийти на прием хоть к самой королеве. А чтобы потренироваться, устройте своей семье праздничный ужин. И помните – заботиться о своей семье очень просто!

Напомним, раньше мы делились самыми яркими идеями украшения стола.