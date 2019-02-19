Лайфхак: как приготовить шашлык, не выходя из дома

Зимой шашлык можно жарить просто на кухне

Блюда, приготовленные на гриле, куда вкуснее тех, которые были сделаны на сковородке. Но выходить на улицу зимой, чтобы готовить – удовольствие весьма сомнительное.

Ведущий телеканала "Украина" Сергей Ливадный показал, как сделать барбекю на кухне. Будем жарить шашлык, не выходя из собственной квартиры.

Дрова и угли откладываем до весны – они нам пока не понадобятся. Совершенно другое дело - жарить на камнях. Для того, чтобы их нагреть, уйдет всего 15-20 минут. Лучше использовать газовую плиту, но электрическая тоже подойдет. Раскладываем камни по кругу и включаем на максимум.

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Пока камни греются, делаем чашу, на которой будем жарить шашлык. Ножницами разрезаем жестяную банку вдоль на несколько лепестков, аккуратно отгибаем и выстилаем поверхность фольгой в несколько слоев.

Щипцами перекладываем горячие камни внутрь чаши. Ставим сверху решетку и жарим рыбу, сосиски и шашлык. Всего 10-15 минут, и готово! Мясо и рыба на камнях прекрасно прожариваются и не пригорают.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

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