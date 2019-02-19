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Лайфхак: как приготовить шашлык, не выходя из дома

Зимой шашлык можно жарить просто на кухне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07

Блюда, приготовленные на гриле, куда вкуснее тех, которые были сделаны на сковородке. Но выходить на улицу зимой, чтобы готовить – удовольствие весьма сомнительное.

Ведущий телеканала "Украина" Сергей Ливадный показал, как сделать барбекю на кухне. Будем жарить шашлык, не выходя из собственной квартиры.

Дрова и угли откладываем до весны – они нам пока не понадобятся. Совершенно другое дело - жарить на камнях. Для того, чтобы их нагреть, уйдет всего 15-20 минут. Лучше использовать газовую плиту, но электрическая тоже подойдет. Раскладываем камни по кругу и включаем на максимум. 

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Пока камни греются, делаем чашу, на которой будем жарить шашлык. Ножницами разрезаем жестяную банку вдоль на несколько лепестков, аккуратно отгибаем и выстилаем поверхность фольгой в несколько слоев.

Щипцами перекладываем горячие камни внутрь чаши. Ставим сверху решетку и жарим рыбу, сосиски и шашлык. Всего 10-15 минут, и готово! Мясо и рыба на камнях прекрасно прожариваются и не пригорают. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

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Источник: Сегодня
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